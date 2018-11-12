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قالت غرفة التجارة والصناعة ان قرار وزير التجارة خالد الروضان بشأن اعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني، والذي نص على ان «تعطى المنتجات الوطنية افضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية وكذلك عن مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني متى كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانـــت الأسعار المقدمــــة بهـــا لا تزيد عن اقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة اجنبية او ذات منشأ وطني مطابقة للمواصفات بنسبة (15%)»، جاء استجابة طيبة لمخاطبة الغرفة ومساعيها التي دعمتها وتابعتها. وأضافت الغرفة في بيان صحافي ان القرار لاقى صدى طيباً لدى المجتمع الصناعي الكويتي، باعتباره حسماً موضوعياً للجدل الدائر حول مفهوم حماية المنتجات الكويتية، واعطائها الأفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الخليجية والأجنبية.