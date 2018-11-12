وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر أمس الرئيس د. برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق والوفد الرسمي المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

هذا وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين حيث ترأس الجانب الكويتي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وكبار المسؤولين بالدولة وعن الجانب العراقي الرئيس د. برهم صالح وكبار المسؤولين في الحكومة العراقية.

وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية التي تربط الكويت بجمهورية العراق وتعزيزها وتنميتها والسعي المتواصل للارتقاء بأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات الى آفاق أرحب بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعم أمن واستقرار العراق لتحقيق وحدة وسلامة أراضيه وتعزيز الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه كما تضمنت المباحثات بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وساد المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة والرغبة المتبادلة في المزيد من التعاون والتنسيق في جميع الصعد.

إلى ذلك اقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر أمس مأدبة غداء على شرف الرئيس د. برهم صالح رئيس جمهورية العراق والوفد الرسمي المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وكان الرئيس د. برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق والوفد الرسمي المرافق له حل بالبلاد ظهر أمس في زيارة رسمية للبلاد يجري خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وكان على رأس مستقبلي الرئيس العراقي على أرض المطار صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وكبار المسؤولين بالدولة.

وتشكلت بعثة الشرف المرافقة للرئيس العراقي من الديوان الأميري برئاسة المستشار بالديوان الأميري محمد أبوالحسن.

ويرافق الرئيس وفد رسمي يضم كلا من وزير الخارجية د. محمد علي الحكيم ووزير الكهرباء د. لؤي حميد الخطيب ورئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي ومحافظ البصرة أسعد العيداني وعدد من كبار المسؤولين في حكومة جمهورية العراق الشقيق.

