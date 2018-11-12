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عباس يزورها اليوم ويكرّم مواقفها

طهبوب: الكويت تساعد فلسطين أمام المحافل الدولية

سميرة فريمش
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الإثنين 12 نوفمبر 2018

يصل إلى البلاد اليوم الاثنين الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية للبلاد يجري خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد.
وكشف سفير فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب أن زيارة الرئيس محمود عباس الى الكويت مساء اليوم الاثنين التي تستغرق يومين سيلتقي خلالها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد فانها تأتي في إطار التشاور الدائم بين قيادات البلدين الشقيقين وتقديم الشكر للكويت على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب الوزير خالد الجار الله. وقال طهبوب لـ«النهار» ان تكريم الرئيس محمود عباس لشخصيات كويتية دليل على العرفان بما تقوم به الكويت من أجل القضية الفلسطينية في المحافل الدولية مثمنا هذا الدور العالي للكويت ولأهلها.
وأوضح أن الشعب الفلسطيني وقيادته يدركون أن الكويت بلد شقيق ومساند لقضيته العادلة، مؤكدا أن العلاقات بين قيادات البلدين متميزة. وأعرب طهبوب عن شكره للكويت استضافتها الجالية الفلسطينية، مشيرا إلى التعاون المستمر مع السلطات الكويتية التي تقدم كل الدعم لفلسطين.


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