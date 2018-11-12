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المكراد: قرار العطلة جنبنا فقد الأرواح


اكد مدير عام الادارة العامة للأطباء الفريق خالد المكراد ان فريق الطوارئ الحكومي توقع الأزمة قبل قدومها، لافتا الى ان هناك تمرينا دوريا اسمه شامل مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصِّلة بالتعامل مع الازمات، وأجري الأخير قبل 3 سنوات، وكانت الحالة هي كوارث الأمطار والسيول. واوضح ان القيادة الميدانية انعقدت خلال الأزمة في الواحدة بعد منتصف الليل، وتباحثنا بعملية إيقاف اعمال الدوائر الحكومية، وارتأينا اتخاذ قرار تعطيل الدوائر الحكومية، وهذا صدر منا في الثالثة صباحا، واتصلنا بوزير الداخلية لإخباره بقرارنا، ثم صدر قرار مجلس الوزراء، وكان قراراً صائباً وجنبنا فقدان مزيد من الأرواح.


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