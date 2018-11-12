وطن النهار

عقد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اجتماع السلطتين لمناقشة تداعيات هطول الأمطار الاخيرة، وسبل تعويض المتضررين، وسط حضور النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح و12 وزيرا و36 نائباً وقياديين من فريق الطوارئ الحكومي.

وفي بداية الاجتماع رحب الغانم بالنائب الاول، مضيفا: نقوله الحمد لله على السلامة ومرحباً بك بين اهلك واخوتك واهلا بك لمعاودة كامل صلاحياتك ومرحباً بعودتك بيننا في مجلس الامة متمنين لك الشفاء الكامل.

وبين الغانم ان هذا الاجتماع جاء على اثر رغبة نيابية وعقد يوم الأحد بدلا من السبت لاتاحة الفرصة لقياديي فرق الطوارئ الحكومية لابداء مهامهم، موضحا اننا نجتمع لمناقشة تداعيات هطول الأمطار، وبحث سبل تعويض المتضررين.

وقال الغانم: انا رأيت على الساحة بعيني ابناء الوطن الذين عملوا باخلاص دون راحة، معلقا: مع احترامي للعرض المرئي الا انه لا يعبر عن الجهد المبذول من قبل العاملين في الظروف الطارئة الاخيرة.

واعرب الغانم عن فخره بدور القيادات والعناصر التي عملت، مضيفا: لقد نقلت ما رأيت وفخري لسمو الامير بكل امانة، وانا لست صاحب فكرة الاجتماع يوم الأحد، بل اول من حدثني بها هو النائب محمد الدلال.

وقال الغانم: قمت بجولة وزيارة لأكثر المتضررين، مضيفا: رأيتم الجسر كفيضان كما رأيته، وانا قد زرت بعدها بفترة ديوان مطل على موقع الجسر الغارق في الموقف فلا توجد قطرة واحدة، وتلقيت اعتراف الناس بان البنية التحتية متينة ولكنهم اعترفوا بأنهم شهدوا كمية امطار غير مسبوقة، ولكن البيان الحكومي في وقت الازمة اخفق في بيان الاوضاع الجارية.

واثار الغانم جملة من اسئلة شعبية متداولة، قائلا: ان الناس تسأل لو كُنتُم مستعدين منذ ثلاث سنوات فلماذا غرقت جسور؟ وتعطلت مضخات؟ ولماذا غرقت بيوت؟ وهل جميعهم مخالفين ان ماذا؟ ولماذا وصلنا الى هذا الامر؟ وكم عدد الوفيات في الكويت مقارنة بالسعودية والأردن؟ يجب عليكم بيان الامر للرأي العام؟ ولماذا تطاير الحصى؟

وواصل الغانم طرح اسئلته: الخطوط السريعة في العالم يجب ان تصمم لتتحمل كم مل؟، وكم مل قد نزل عليها في الكويت موخرا؟، ولماذا تضررت مدينة صباح الاحمد بهذه الصورة ؟ ولماذا غرقت بعض السراديب فيها؟ هل كلهم مخالفون ام ان هناك ظروفا طبيعية اثرت سلبا عليهم؟

وتوقف الغانم بقوله: الأهم من كل ذلك ما نية الحكومة تجاه من تضرروا كيف سيتم تعويض الناس؟

وأشار الغانم بقوله: خلال جولتي في مدينة صباح الاحمد، تكررت مطالبة الناس بعدول وزير الاشغال عن استقالته، وأنهم يولون اهمية لدور الدولة في تعويضهم عن الأضرار، ومعالجة الاوضاع، والتوقف عن الالتفات لتحركات وادوار التركيبات على حساب قضيتهم واضرارهم.

وعرض الغانم فيديو عن زيارته للسكان المتضررين يقولون فيه ان الوزير حسام الرومي متعاون معهم ومتصل بهم، وحضر لهم اكثر من 7 مرات للوقوف عن مشكلات المنطقة ومعالجتها.

من جهته، اعرب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد عن سعادته لتواجده في الاجتماع، مضيفا: شكرا لسؤالكم عني خلال الفترة الماضية وان شاء الله اكون لكم عضوا مفيدا في هذه الفترة المتبقية من العمل الديموقراطي.

ولفت الصباح الى ان اجتماع صاحب السمو الامير مع القيادة العراقية كان جدا مشجعا، ولذا ابلغكم اعتذار رئيس الحكومة ووزير الخارجية لارتباطهما باجتماعات ذات صلة في الامر.

بدوره اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ان هؤلاء القيادات الذين اداروا الازمة لم يناموا الا ساعات معدودة باليد الواحدة، لافتا الى ان الخطوط السريعة مصممة لاستيعاب نزول 27 ملليمترا في حين ان ما نزل عليها يفوق المعدل بثلاثة اضعاف.

وافاد ان: هؤلاء القياديين ليسوا سياسيين بل يتحدثون من قلب وطني، ونحن عشنا المشكلة، وما جرى اكبر منا، والمجاري في الكويت لا تتحمل هذه الكمية من الأمطار، ولا يمكننا ان نصمم طرق لاستيعاب 100 ملليمتر من الأمطار.

وقال ان الاخوة وزعوا 3 مسارح للمعدات الضرورية للتعامل مع الازمة وسط وشمال وجنوب البلاد، مضيفا: الاربعاء المقبل لا نعلم الكمية التي ستسقط وسرعة الرياح انما نحن على اتم الاستعداد، ونحن نحرص على الأرواح، مشيرا الى ان هناك غواصين من الادارة العامة وللاطفاء دخلوا بسرداب لانقاذ الأرواح وهو سرداب مخالف في العمق.

من جانبه اكد وزير الاشغال حسام الرومي: ان هناك تنبيهات مسبقة للوزارة وهيئة الطرق للاستعداد لموجة الامطار التي طالتنا، لافتا الى انه منذ 25 اكتوبر عقد اجتماعا لبحث الاخفاقات السابقة، وشدد فيه على تجهيز اليات سحب المياه وتوزيعها بمواقع تمكنها مع مرونة التنقل وسرعة الوصول لمواقع الحدث والاستعداد مع شركات النظافة لتنظيف ما يمكن تنظيفه في وقت الأزمات لازالة الترسبات التي تعيق اعمال الطوارئ، ولفت الى ان جزءا مما حصل وله اثر سلبي هو تطاير اوراق الأشجار وأكياس البلاستيك بشكل ادى لاغلاق المناهيل.

ولفت الى ان الحرس الوطني قام بجهود غير مسبوقة عبر آلياته الاستثنائية التي جنبتنا حالات وفيات وحوادث اكثر. وقال: كلفت وزارة الاشغال بان نضع بوابات للتعامل مع حالات المد المستقبلية بالتزامن مع سقوط الامطار.

وأشار الى ان هناك مساكن وضعت مناهيلها في الصرف الصحي، وهي مخالفات سكنية، مبينا انه شكل لجنة للتحقيق فيما حصل وستعرض النتائج بشفافية للنواب.

