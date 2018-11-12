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رادار المقوع يرصد السحب من 250 كيلو متراً


قال مراقب التنبؤات الجوية عبدالعزيز القراوي ان الأيام السبعة الماضية شهدت حالات تغير مناخ غير مسبوق في تاريخ الكويت، والامطار تجاوزت المعدلات الطبيعية لأمطار السنة، خاصة انها امطار الموسم العادي، لافتا الى ان الكويت من الدول التي اصابها التغير المناخي غير الطبيعي، موضحا ان تكون بعض السحب كان بشكل استثنائي متكررة خلال عدد معدود من الساعات.
وقال: هناك رصد لعواصف رعدية شديدة اثناء هطول الامطار، وبعضها كانت بالفئة الاولى للترنيدو قبل قدومها الى الكويت وحين وصلت بالبلد مرت بضعف ولَم تؤثر على الكويت سلبيا. وبين: ان رادار المقوع يرصد السحب من مسافة 250 كيلو متراً.
واشار الى ان الكويت مرت تليها سحابة بطول 15 كيلو متراً في السماء وهي من أشد انواع السحب ونادرا ما تمر على الكويت.
وحذر بقوله: نحن مشرفون على حالة جوية شديدة الأربعاء المقبل ولكن لا نجزم بها، وسنرفع تقريرا بشأنها، ونحن بدورنا نرى ان كل التنبؤات صحيحة ونأخذها على محمل الجد، ولا نجزم بها لتجنب المحظورات الشرعية.


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