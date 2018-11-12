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وطن النهار

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إجازة استثنائية للمعلمين في المدارس غير الصالحة لـ «استئناف الدراسة»

عطلة غير رسمية للطلبة في المدارس المتضررة


يستمر اليوم تعطيل الطلاب والطالبات بشكل غير رسمي للمدارس التي زادت فيها الاضرار الناجمة عن هطول الامطار الغزيرة أثر تقلبات الطقس الجوي، بينما سيكون تعطيل استثنائي للعاملين في المدارس التي لا تصلح لاستقبال الهيئتين الادارية والتعليمية بسبت الأضرار الكبيرة التي لحقت مرافق المبنى المدرسي.
وفيما انتهى مراقبو المراحل التعليمية في مختلف المناطق التعليمية من اعداد التقارير النهائية حول استعداد المدارس لتخطي الاضرار الناجمة عن تردي حالة الطقس بعد التأكد من مديري ومديرات المدارس من جهوزية مدارسهم لاستقبال الطلبة، رفع مديرو المناطق التعليمية تقاريرهم مقرونة بالاضرار والمشاكل التي لحقت بالمدارس والفصول الدراسية إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي. وأكدت مصار مطلعة لـ «النهار» أن الوزير العازمي، أعطى مديري المناطق التعليمية صلاحية التقدير بتعطيل الطلبة في المدارس التي تعاني اضرارا كثيرة في فصولها وذلك بالتنسيق مع مديري المدارس أنفسهم، مشيرة إلى ان مديري المناطق التعليمية قاموا بجولات تفقدية على المدارس التي تتبع منطقة كل منهم لاطلاع على امكانية استقبال الطلبة والهيئات التعليمية والادارية من عدمه.
وذكرت المصادر أن هناك مدارس زادت المشاكل فيها بشكل كبير عن المدارس الاخرى، موضحة أن الاضرار شملت خريرا في الاسقف والممرات وضررا في بعض الفصول الدراسية وفي غرف المعلمات ومختبرات العلوم والحاسوب بالإضافة إلى مشاكل تقضي بالتماس كهربائي لحق ببعض المدارس، فضلا عن تجمعات المياه في الساحات المدرسية والمقاصف المدرسية والصالات الرياضية. وأشارت المصادر إلى احتمالية تعطيل بعض المدارس الخاصة لاسيما تلك التي تضررت من الامطار الغزيرة إلى حد كبير لا يسمح بامكانية استقبال الطلبة.


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