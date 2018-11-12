وطن النهار

قال وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي مساء أول من أمس السبت ان هناك الكثير من الطرق والمناهيل تعطلت بسبب تراكم الطين جراء الامطار الغزيرة التي شهدتها البلاد أخيراً.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الرومي لـ(كونا) عقب زيارته لمركز العمليات في الدفاع المدني بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام.

وأضاف الرومي أن المياه تم سحبها بشكل عام والمتبقي الاتربة والطين وتم توجيه الاليات التابعة لبلدية الكويت لازالتها من الطرقات لكي يتسنى لنا تنظيف المناهيل حتى تكون مستعدة لاستقبال الامطار القادمة والمتوقع هطولها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح انه قام أول من أمس بجولة تفقدية لمدينة صباح الاحمد مع وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة جنان بوشهري للاطلاع على الأضرار التي لحقت بالمنطقة.

وبين أن نفق منطقة المنقف لا يزال مغلقا وذلك نتيجة كمية الأمطار والمياه الموجودة، موضحاً أنه تمت مضاعفة مكائن الرفع إلى عدد كبير في الموقع لفتح النفق امام مرتاديه وسحب المياه بأسرع وقت ممكن متوقعا في غضون الساعات القليلة القادمة ان نتمكن من سحب جميع المياه من النفق ومن ثم تنظيف المكان من الاتربة والطين والاوساخ التي نتجت وتجمعت بالنفق. ولفت الى أن الدائري السابع لايزال مغلقا من جهة منطقة كبد والدائري السادس من جهة منطقة امغرة معربا عن امله بفتحه بأسرع وقت ممكن. واستمع الرومي الى شرح مفصل من عدد من ممثلي الجهات الحكومية في مركز العمليات في الإدارة العامة للدفاع المدني واطلع على آخر تطورات الأوضاع التي تشهدها البلاد نتيجة الحالة المطرية.

