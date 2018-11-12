وطن النهار

قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري ان كميات الامطار التي هطلت يوم الجمعة الماضي لم تشهدها البلاد منذ 50 عاما. وذكرت الهيئة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ان معدلات الأمطار خلال ما يقارب ست ساعات وصلت 111 ملم بينما المعدل السنوي 115 لتعادل بذلك ما يهطل في موسم كامل. وأكدت أن فرق الطوارئ في الهيئة تقوم بالتعامل مع تجمعات المياه في جميع المشاريع والمواقع. إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة بالإنابة المهندس سعود النقي انتشار كامل فرق الطوارئ التابعة للهيئة وتوزيعها على مختلف المناطق في البلاد.

وقال النقي لـ(كونا): إن جميع الطرق تم فتحها باستثناء (نفق المنقف) الذي يجري العمل على فتحه في الوقت الحالي موضحا أنه تم تركيز بعض الفرق قرب المناطق الشمالية والمتوقع أن تشهد هطول أمطار غزيرة، مشيراً إلى التعاون والعمل المشترك حيال ذلك بين جميع جهات الدولة مشيدا بجهودها وأثرها الكبير في سرعة تجاوز وإصلاح أماكن الخلل.

وفي شأن متصل، أوضحت الهيئة أن الفيديو المنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي لجسر المنقف ما هو إلا شرخ في الاسفلت ولا يؤثر إطلاقا على الجسم الإنشائي للجسر.

وذكرت الهيئة عبر حسابها في موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) انه تم رصد الجسر وتأمين الموقع وجار استكمال أعمال الاصلاح مؤكدة أن جميع فرق طوارئ الهيئة منتشرة بمناطق متفرقة من البلاد وتقوم بكامل مهامها.

وأهابت الهيئة بالمواطنين والمقيمين استقاء المعلومات من القنوات الرسمية.

