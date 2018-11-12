وطن النهار

ترأس وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح اجتماعا مساء أول من أمس السبت لقيادات الوزارة في غرفة التحكم التابعة للجنة الطوارئ المركزية لمتابعة آخر المستجدات والاستعداد لتقلبات الأحوال الجوية. وقالت الوزارة في بيان صحافي إن الاجتماع تناول بحث تطورات الأحوال الجوية وتحديث خطط الطوارئ تحسبا لأي طارئ. من جهة أخرى أكد مراقب خدمات الإسعاف في وزارة الصحة جاسم الفودري رفع حالة الاستعداد لحالات الطوارئ لموسم الأمطار والسيول بناء على التنبيهات التي ترد من خلال الأرصاد الجوية عن احتمال تعرض المنطقة الشمالية لأمطار غزيرة من خلال منطقة السالمي نزولا الى منطقة الجهراء تباعا إلى الفروانية والعاصمة ومنطقة حولي. وقال الفودري في تصريح لـ(كونا) إن استعداد الوزارة ممثلة بإدارة الطوارئ الطبية حيال هذه المناطق المذكورة يتمثل في زيادة جهوزية سيارات الإسعاف وتوفير سيارات إسعاف بحسب نسب احتياج كل منطقة في الكويت إلى جانب حضور المسؤولين بناء على توجيهات الوزير الشيخ الدكتور باسل الصباح ووكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا.

وأكد أن جميع الأقسام بحالة جهوزية تحسبا لأي ظرف طارئ لليوم والأيام المقبلة إلى جانب تواصل بنك الدم مع جميع المستشفيات علاوة على رفع المخزون الدوائي والتأكد من الكميات الكبيرة للمخزون الدوائي خلال الفترة القادمة تحسبا لأي طارئ.

وأوضح أنه إلى الآن لم تسجل أي حالات خطيرة أو وفاة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية مشيرا إلى أن أقسام الطوارئ طبيعية وتسير حسب المعدلات المعتادة في حين تتواصل إدارة الطوارئ الطبية مع جهات الطوارئ الأخرى وتنسق معها من خلال ضباط الاتصال في غرف العمليات المشتركة.

