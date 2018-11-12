وطن النهار

كشف رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية عبيد الفرهود نجاح خطة الطوارئ التي نفذتها الشركة حتى الان ومنها استمرار عمل الورديات بشكل متواصل بناء على طلب من رئيس النقابة.

ووجه الفرهود في تصريح صحافي الشكر للرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد المطيري الذي اصدر توجيهاته بان تكمل وردية بعد الظهر للعمل مع وردية الليل لدعم العمليات وتحسباً لاي طارئ قد يحصل نتيجة للأحوال الجوية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا وذلك بالتنسيق مع رئيس نقابة العاملين بالشركة.

واكد الفرهود ان جميع ابناء الكويت جنود في خدمة الوطن وخاصة في تلك الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد جراء موجة الأمطار الشديدة التي تعرضت لها مدينة الاحمدي والمناطق المجاورة وهو ما استدعى تكاتف كل الجهود وتكثيف الطاقات لاستمرار عمل المصافي لضمان استمرار توفير المنتجات البترولية سواء لداخل الكويت او للتصدير. ووجه في ختام تصريحاته الشكر لجميع عمال القطاع النفطي وبخاصة عمال شركة البترول الوطنية على الجهود الجبارة التي يقومون بها خلال موجة الأمطار العاصفة واستمرارهم في تنفيذ خطة الطوارئ في مختلف المصافي النفطية، وهو ما يؤكد دائما انهم على قدر المسؤولية وأنهم جنود مخلصة في خدمة الوطن.

