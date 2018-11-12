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النبهاني: عمان مستعدة لمساندة أشقائنا في الكويت


تلقى رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر اتصالا هاتفيا من رئيس أركان قوات السلطان المسلحة العمانية الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني اطمأن خلاله على ما آلت اليه الأوضاع في البلاد نتيجة الأحوال الجوية.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش الكويتي في بيان صحافي مساء أول من أمس السبت إن الفريق النبهاني أبدى استعداد الجيش العماني لتسخير كل إمكاناته وتقديم كل صور ووسائل الدعم والإسناد للأشقاء في الكويت.
وذكر البيان أن الفريق الخضر أعرب عن الشكر والامتنان للأشقاء في سلطنة عمان عموما والجيش العماني خصوصا.


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