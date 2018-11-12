وطن النهار

طالب الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس خليفة الفريج المواطنين والمقيمين بضرورة اتباع اجراءات السلامة في مساكنهم نظرا لما تشهده البلاد من تقلبات في الطقس.

وقال الفريج في تصريح لـ(كونا) أول من أمس السبت انه على المواطنين والمقيمين اتباع الارشادات التي تحرص الوزارة على إيصالها الى المواطنين والمقيمين بسبب الأمطار الغزيرة.

وشدد على أهمية تجنب تشغيل أنوار أسوار البيوت والأماكن المكشوفة أثناء سقوط الأمطار الكثيفة، موضحاً انه في حال غمر المياه لأجزاء من البيت كالسرداب أو الطابق الأرضي فإنه يلزم حينها فصل التيار الكهربائي عن هذا الجزء من المنزل.

ودعا المواطنين والمقيمين الى أخذ الحيطة والحذر قائلا «قبل الاتصال بمركز الاتصال الموحد لوزارة الكهرباء والماء بشأن انقطاع التيار الكهربائي يجب التأكد من لوحة التوزيع الداخلي للمنزل حتى لا يكون العطل داخليا في المنزل وبالتالي يمكن معالجته بشكل بسيط وذلك باغلاق الجزء الذي فيه العطل».

كما حذرت وزارة الكهرباء والماء من الاقتراب من خطوط النقل الكهربائية لما تشكله من خطر على الأرواح.

وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في (تويتر) ان على الجميع تجنب الاقتراب من خطوط النقل الكهربائية.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق عن حالة الطوارئ لجميع قطاعاتها ومتابعة التطورات المناخية على مدار الساعة.