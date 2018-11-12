وطن النهار

دعا رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية وعضو المجلس الأعلى للمرور د.بدر المطر قائدي المركبات الى توخي الحذر من ظاهرة «تطاير الحصى» بعد هطول الامطار وطالباً اياهم بترك مسافة كافية للمركبات الامامية.

وأوضح في تصريح صحافي أن الجمعية الكويتية للسلامة المرورية أشارت في أوقات سابقة الى أن تكرار تطاير الحصى دليل على أن الخلطات المستعملة لا تتوافق مع معايير وشروط ومواصفات سفلتة الطرق المعتمدة.

وبين ان أسباب ظاهرة تطاير الحصى في الطرقات تتمثل في عدم اتباع المواصفات في مشاريع سفلتة الطرق، وعدم الالتزام بالشروط المطلوبة في الاسفلت عند عملية الرصف وضعف الخلطة «البوتومينية» التي تستخدم للرصف.

وشدد على ضرورة الاسراع في معالجة الشوارع الرئيسة والداخلية، والقيام بعملية تنظيف شاملة لاسيما التأكد من جودة ونوعية الطبقة المستخدمة تفاديا لحدوث المشكلة مرة أخرى، ذلك الأمر الذي من شأنه توفير أموال طائلة على الدولة والحفاظ على سلامة مرتادي الطرق ومركباتهم. كما تمنى المطر السلامة للجميع.