loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

المطر: تطاير الحصى نتيجة عدم الالتزام بمعايير «السفلتة»


دعا رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية وعضو المجلس الأعلى للمرور د.بدر المطر قائدي المركبات الى توخي الحذر من ظاهرة «تطاير الحصى» بعد هطول الامطار وطالباً اياهم بترك مسافة كافية للمركبات الامامية.
وأوضح في تصريح صحافي أن الجمعية الكويتية للسلامة المرورية أشارت في أوقات سابقة الى أن تكرار تطاير الحصى دليل على أن الخلطات المستعملة لا تتوافق مع معايير وشروط ومواصفات سفلتة الطرق المعتمدة.
وبين ان أسباب ظاهرة تطاير الحصى في الطرقات تتمثل في عدم اتباع المواصفات في مشاريع سفلتة الطرق، وعدم الالتزام بالشروط المطلوبة في الاسفلت عند عملية الرصف وضعف الخلطة «البوتومينية» التي تستخدم للرصف.
وشدد على ضرورة الاسراع في معالجة الشوارع الرئيسة والداخلية، والقيام بعملية تنظيف شاملة لاسيما التأكد من جودة ونوعية الطبقة المستخدمة تفاديا لحدوث المشكلة مرة أخرى، ذلك الأمر الذي من شأنه توفير أموال طائلة على الدولة والحفاظ على سلامة مرتادي الطرق ومركباتهم. كما تمنى المطر السلامة للجميع.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة