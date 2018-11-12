وطن النهار

عمان - «كونا»: أكدت سفارة الكويت لدى الأردن سلامة جميع الرعايا الكويتيين المتواجدين في محافظات الاردن من السيول التي تشكلت ببعض مناطقها نتيجة الأجواء الماطرة التي شهدتها الجمعة الماضية واستمرت الى أمس الأول السبت.

وقالت السفارة في بيان لـ(كونا) إن السفارة لم تسجل أي بلاغات جراء الأمطار الغزيرة التي أدت إلى حدوث السيول في المناطق المنخفضة والأودية خصوصا مناطق الجنوب والوسط.

وناشدت أبناء الجالية الكويتية اتباع التعليمات الاحترازية والارشادية التي تصدرها الأجهزة المعنية في الأردن وأخذ الحيطة والحذر عند التنقل خلال الظروف الجوية غير الاعتيادية التي قد تشهدها المملكة.

وذكر البيان أنها على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة لأبناء الجالية الكويتية على مدار الساعة من خلال التواصل معها على ارقام الطوارئ (0096265675135 - 0096265675136 - 0096265675137).

وكانت السلطات الأردنية أعلنت السبت الماضي أن 12 شخصا قضوا نحبهم جراء السيول التي دهمت مناطق مختلفة من المملكة وأدت إلى إصابة 29 آخرين فيما تواصل الأجهزة المعنية البحث عن طفلة مفقودة في محافظة (مادبا) وانقاذ 14 في منطقة الجفر بمحافظة (معان).

وركزت الاجهزة الأمنية الأردنية جهودها بمتابعة عمليات الانقاذ في عدد من مناطق المملكة التي شهدت تساقطا غزيرا للامطار بعد ظهر الجمعة الماضية خصوصا مناطق الجنوب (معان والبترا ووادي موسى) وفي محافظتي مادبا والبلقاء (وسط الاردن) التي نتج عنها مداهمة السيول للمنازل القريبة من الاودية واغلاق طرق.

