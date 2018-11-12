وطن النهار

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام أن مركز عمليات الوزارة تلقى في الأيام القليلة الماضية ومنذ بدء هطول الأمطار الغزيرة نحو 27ر20 ألف بلاغ منها 3000 بلاغ جدي تم التعامل معها أما البلاغات الأخرى فكانت عادية.

جاء ذلك خلال مشاركة الفريق النهام في مؤتمر صحافي مشترك عقدته الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة العليا للطوارئ في مركز العمليات بوزارة الداخلية (مبنى الشيخ نواف الأحمد) أول من أمس السبت حول الإجراءات التي قامت بها الجهات المعنية في الأيام الماضية وما ستقوم به في الأيام المقبلة.

وقال الفريق النهام إن الوزارة أنشأت غرف عمليات تعمل على مدى اليوم إلى جانب إنشاء غرف إدارية في المناطق الجنوبية في البلاد التي تعرضت للأضرار يوم أمس «أول من أمس» وتعمل حاليا على إنشاء غرفة في شمالي البلاد للاستعداد للأمطار المتوقع التي تهطل في المناطق الشمالية.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى عدم الخروج من المنازل إلا للحاجة القصوى جدا نظرا إلى تقلبات الطقس في الساعات المقبلة وسط توقعات بأن تشهد البلاد هطول أمطار غزيرة وسوء الأحوال الجوية قد تكون مشابهة للفترة السابقة أو أكثر. وحذر المواطنين والمقيمين من مغبة تداول الإشاعات بشأن التهويل من حالة الطقس وأنه ستنتج عنها أضرار كبيرة داعيا الجميع إلى عدم الالتفات إلى تلك الإشاعات بل استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وهي تلفزيون الكويت الذي سيستمر في بث الرسائل الإخبارية حول حالة الطقس من داخل غرفة العمليات.

ولفت إلى وجود غرفة عمليات مركزية تشمل جميع الجهات الحكومية المعنية من وزارات وهيئات مشيدا بالجهود الجبارة التي تقوم بها هذه الجهات منذ بداية فترة هطول الأمطار الغزيرة في الأيام القليلة الماضية والمقبلة.

وأضاف الفريق النهام أنه «لولا عناية الله تعالى وتضافر جهود المعنيين بالوزارات والهيئات الحكومية لكانت الخسائر أكبر من الحاصلة حاليا إثر تقلبات الطقس التي تمر بها جميع دول المنطقة».

وأكد حرص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح البالغ على الوجود في غرفة العمليات لمتابعة مجريات الأحداث أولا فأولاً وتوجيهاته بتسهيل جميع الإجراءات على المواطنين الذين تعرضوا للاختناقات المرورية إثر الأمطار.

