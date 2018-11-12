loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

متطوعو الجمعية ساهموا بمواجهة «التقلبات المناخية»

الهلال الأحمر: تسخير جميع إمكاناتنا مادياً ومعنوياً لمعاضدة أجهزة الدولة


أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتية الدكتور هلال الساير أهمية الجهود التي يبذلها المتطوعون في تقديم العون للمواطنين والمقيمين جراء الأمطار الغزيرة في البلاد وسوء الأحوال الجوية. وقال الساير لـ(كونا) أول من أمس السبت إن الجمعية تولي أهمية كبيرة لتفعيل دورها في مساندة أجهزة الدولة وتسخير جميع إمكاناتها المادية والبشرية لمساعدتها في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية. وأضاف أن متطوعي الجمعية يواصلون مساعدة المواطنين والمقيمين إلى حين انتهاء موجة التقلبات المناخية مشيدا بجهود غرفة العمليات بالدفاع المدني التي بذلت جهودا حثيثة في تقديم كل الإمكانات للجميع جراء الأمطار والسيول. وذكر أن الجمعية أعلنت حالة الطوارئ والتأهب حيال أزمة الأمطار الغزيرة مؤكدا أنها على أتم الاستعداد لمد يد العون بمساعدة متطوعيها والعاملين لديها وخبراتها لكل المتضررين من الأزمة على مدار اليوم. ولفت إلى وجود تنسيق كامل بين الجمعية والدفاع المدني وكل الجهات الحكومية لتنفيذ تدابير مواجهة الأمطار والسيول وإجلاء المواطنين والمقيمين من المواقع المتضررة إلى مواقع آمنة وتقديم المساعدات والرعاية الصحية للمصابين والمتضررين.
وقال الساير إن الجميع يجب أن يعوا مدى خطورة الأمطار والسيول نظرا إلى طبيعتها الفجائية وما قد يترتب عليها من انهيارات أرضية أو سيول منقولة قد تهدد سلامة الأفراد الذين يتجمهرون في بعض المواقع المتضررة رغم نبل دوافعهم في دعم جهود الفرق والوحدات الميدانية في أعمال الإنقاذ والإخلاء.
وأكد أهمية الدور الرئيس للجمعية كجهة معنية بالتصدي للكوارث الطبيعية وإدارة الأزمات الناتجة عن الكوارث والطوارئ على المستويين الدولي والمحلي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة