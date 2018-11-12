وطن النهار

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتية الدكتور هلال الساير أهمية الجهود التي يبذلها المتطوعون في تقديم العون للمواطنين والمقيمين جراء الأمطار الغزيرة في البلاد وسوء الأحوال الجوية. وقال الساير لـ(كونا) أول من أمس السبت إن الجمعية تولي أهمية كبيرة لتفعيل دورها في مساندة أجهزة الدولة وتسخير جميع إمكاناتها المادية والبشرية لمساعدتها في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية. وأضاف أن متطوعي الجمعية يواصلون مساعدة المواطنين والمقيمين إلى حين انتهاء موجة التقلبات المناخية مشيدا بجهود غرفة العمليات بالدفاع المدني التي بذلت جهودا حثيثة في تقديم كل الإمكانات للجميع جراء الأمطار والسيول. وذكر أن الجمعية أعلنت حالة الطوارئ والتأهب حيال أزمة الأمطار الغزيرة مؤكدا أنها على أتم الاستعداد لمد يد العون بمساعدة متطوعيها والعاملين لديها وخبراتها لكل المتضررين من الأزمة على مدار اليوم. ولفت إلى وجود تنسيق كامل بين الجمعية والدفاع المدني وكل الجهات الحكومية لتنفيذ تدابير مواجهة الأمطار والسيول وإجلاء المواطنين والمقيمين من المواقع المتضررة إلى مواقع آمنة وتقديم المساعدات والرعاية الصحية للمصابين والمتضررين.

وقال الساير إن الجميع يجب أن يعوا مدى خطورة الأمطار والسيول نظرا إلى طبيعتها الفجائية وما قد يترتب عليها من انهيارات أرضية أو سيول منقولة قد تهدد سلامة الأفراد الذين يتجمهرون في بعض المواقع المتضررة رغم نبل دوافعهم في دعم جهود الفرق والوحدات الميدانية في أعمال الإنقاذ والإخلاء.

وأكد أهمية الدور الرئيس للجمعية كجهة معنية بالتصدي للكوارث الطبيعية وإدارة الأزمات الناتجة عن الكوارث والطوارئ على المستويين الدولي والمحلي.

