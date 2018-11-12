وطن النهار

واصلت بلدية الكويت عبر مختلف أفرعها في محافظات البلاد الست جهودها لإزالة تجمعات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار بشكل كثيف على مدى يومين من خلال استنفار جميع طاقاتها بهدف تأمين سلامة المواطنين والمقيمين.

ووضعت بلدية الكويت خطة متكاملة للتعامل مع الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد والتي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية وذلك لرفع وسحب مياه الأمطار على الفور وتوزيعها على نقاط تجمع مياه الأمطار. وتعاملت جميع أفرع البلديات بسرعة مع بلاغات ارتفاع منسوب الماء وقدمت المساعدة لوزارة الأشغال العامة والدفاع المدني ورجال الإطفاء عبر توفير المعدات والآليات الخاصة لشفط مياه الأمطار المتجمعة في عدد من الشوارع والطرق والساحات الترابية. وقامت البلدية بسحب المياه الراكدة التي تتسبب في إغلاق الطرق عبر توفير 205 عمال نظافة وعدد 32 هاف لوري و10 جرافات و16 نسافا وثلاثة تناكر لسحب المياه بموجب خطة الطوارئ المطروحة بالتعاون مع الجهات الحكومية.

ولبت البلدية نداءات المواطنين العالقة سياراتهم حيث قامت بسحب 175 سيارة وتعاملت مع 772 بلاغا ونقلت أكثر من ثلاثة ملايين جالون من مياه الامطار ونقلت 36846 مترا مكعبا من الأشجار والاتربة من الشوارع والساحات.

وبذل رجال فرق البلديات المختلفة جهدا كبيرا ومضاعفا خلال اليومين السابقين لإزالة كل الآثار التي خلفتها مياه الأمطار ونجحوا في تسهيل حركة المرور في شوارع المحافظات من خلال شبكة تصريف مياه الأمطار وكذلك في سحب المياه من الشوارع التي لم تغطها الشبكة بعد. وتستعد بلدية الكويت لتقلبات الطقس بناء على تقارير الأرصاد الجوية التي تتنبأ بهطول أمطار غزيرة على مناطق محافظات الكويت المختلفة حيث جرى الاستعداد للتعامل مع الحالات والبلاغات الطارئة المتوقعة جراء حالة عدم الاستقرار الجوي. ووجهت البلدية الكوادر الإشرافية والرقابية في قسم الخدمات والصيانة والنظافة بتكوين فرق عمل طارئة تعمل على مدار الساعة في كل المحافظات والمجهزة بمعدات العمل وأدوات السلامة لتصريف تجمعات مياه الأمطار وإزالة الرمال وتغطية بلاغات الحوادث المرورية خلال فترة هطول الأمطار.

