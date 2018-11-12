وطن النهار

أكدت رئيس مجلس أمناء جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية الشيخة عايدة سالم العلي الصباح أن المبادرات التقنية للجائزة ترفد أنشطة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 43 المقررة إقامته في الفترة ما بين 14 و 24 نوفمبر الحالي.

وقالت السالم في تصريح صحافي أمس الأحد: إن جائزة المعلوماتية تشارك في المعرض بمبادرتها (رقمنة المعرفة) التي تعد أحد تطبيقات استراتيجيتها في دعم التحولات الرقمية في مجال المعرفة والاقتصاد، لافتة إلى أن هذه المشاركة تأتي بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وهي المرة الثانية كبادرة وطنية هادفة إلى التفاعل بين أنواع الثقافة المختلفة رقمية كانت أم ورقية. وأوضحت أن الكتاب الإلكتروني حاليا بات ينافس الكتاب الورقي وبدأت وسائل المعرفة التقنية تتقدم على التقليدية وهذا التعاون من شأنه التشجيع على القراءة بأساليبها المختلفة ويدفع إلى الابتكار في العطاء الفكري والإبداع في مجالات الثقافة المتنوعة. وذكرت السالم أن هذه المشاركة تأتي أيضا في ضوء النهج المستمر للجائزة في التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية وسعيها إلى العمل الجمعي الذي يهيئ لتحقيق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في جعل

الكويت مركزا ماليا وتجاريا وتقنيا.

من جانبه قال نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للجائزة المهندس بسام الشمري إن جناح الجائزة في معرض الكتاب سيزخر بالنشاطات المعرفية والتقنية من مسابقات معرفية ومحاضرات تقنية وأجهزة ذكية.

وأضاف أن الجناح يتيح للزوار فرصة التفاعل مع أحدث التقنيات التي أنتجها الذكاء الاصطناعي من مثل (روبوت فيكتور) و(روبوت كوزمو) و(ربوت سفيرو) ولعبة سيارات (أوفر درايف) وغيرها.

