وطن النهار

أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي فهد العفاسي أول من أمس السبت أنه سيبحث سبل تطوير التعاون بين الكويت وتونس في مجال الشؤون الإسلامية والزكاة والأوقاف. جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به الوزير العفاسي لدى وصوله إلى تونس على رأس وفد كويتي في زيارة سيبحث خلالها مع وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم ومسؤولين آخرين تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال الوزير العفاسي إن زيارته إلى تونس ستشهد التوقيع على برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية ووزارة الشؤون الدينية التونسية في مجال الشؤون الدينية وذلك حرصا منهما على تطوير علاقات التعاون الديني بين البلدين ووعيا منهما بأن تضافر جهودهما في مجال إثراء الفكر الديني المستنير هو السبيل الأنجح لنشر ثقافة التسامح وإبراز صورة الإسلام المتسمة بالوسطية والاعتدال.

وأضاف أن هذا البرنامج التتنفيذي يأتي في إطار اتفاق التعاون المبرم بين الحكومة التونسية ونظيرتها بدولة الكويت في هذا المجال مشيرا إلى أن الزيارة ستشمل أيضا زيارة عدد من مؤسسات العمل الإسلامي والدعوي. وأشاد الوزير العفاسي بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين في كل من الكويت وتونس، لافتا إلى أن إقامة المشاريع الإنسانية والتنموية في تونس الشقيقة تعزز إمكانية تطوير جميع مجالات التعاون القائمة بين البلدين ومنها الشأن الديني.

وشدد على أن وزارة الأوقاف الكويتية ستسعى إلى إقامة برتوكولات تعاون مشابهة مع دول عربية وإسلامية أخرى بما يعزز التضامن والتعاون مع تلك الدول في الحقول التنموية المختلفة ويساهم في تنمية المجتمعات الإسلامية.

