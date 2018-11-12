وطن النهار

أعلن مدير إدارة الأنشطة الترويحية في وزارة الدولة لشؤون الشباب عبدالله العدواني عن مشاركة الوزارة في معرض الكويت الدولي للكتاب المزمع إقامته خلال الفترة من 14 إلى 24 نوفمبر الحالي وذلك من منطلق حرص الوزارة على التواجد في الأحداث الثقافية بهدف تعزيز الجانب الثقافي للشباب وتوسيع دائرة الفكر لدى الشباب.

وقال العدواني في تصريح صحافي: إن الوزارة تشارك للمرة الرابعة على التوالي في معرض الكويت الدولي للكتاب من خلال مساحات تفاعلية تنظم من خلالها العديد من الفعاليات وورش عمل لفئة النشء والشباب بالإضافة الى عدد من الأمسيات الشعرية بمشاركة نخبة من الشباب المميزين في هذا المجال والأكاديميين والتي تفوق الـ 15 نشاطا في الفترة الصباحية من الساعة 9 إلى 1 ظهرا والفترة المسائية من 6 إلى 9 مساء.

وأكد العدواني حرص الوزارة على التفاعل في شتى التجمعات الشبابية التي تتطابق مع استراتيجية ورؤى وزارة الدولة لشؤون الشباب من أجل تمكين الشباب وتقديم يد العون لهم في المجالات المحببة لديهم وتطويرها.

