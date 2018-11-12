وطن النهار

كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي عن امكانية زيادة حجم الطاقة الكهربائية المتبادلة بين دول مجلس التعاون الخليجي عبر مشروع الربط الخليجي خلال الفترة المقبلة، لافتا الى ان الكويت يتوفر لديها 1200 ميغاواط من الطاقة الكهربائية يمكن تصديرها او استيراد نفس الكمية عبر حلقة الربط مع دول مجلس التعاون.

واضاف الرشيدي خلال افتتاحه أمس فعاليات مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج (سيجري) الذي تستمر فعالياته 3 أيام ان المؤتمر الذي يقام سنويا في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي يعتبر واحداً من أهم المؤتمرات التخصصية في منطقتنا، معتبرا إياه إحدى روافد العمل الخليجي المشترك وملتقى لأبنائه المتخصصين والعاملين في مجال الكهرباء، موضحا ان المؤتمر يعد حجر أساس للأبحاث والدراسات التي تبنى عليها مشاريع التطور والتحديث لشبكات الكهرباء الخليجية .

واوضح ان «المؤتمر يعقد في وقت يشهد تحديات كبيرة يواجهها قطاع الكهرباء وصناعته وتحولات شديدة السرعة منها التوجه إلى الطاقات البديلة والطاقات المتجددة، مبينا أن «قطاع الكهرباء الخليجي عليه مسؤوليات كبيرة في التحول والتطور مع التوجه العالمي وهذا لا يمكن حدوثة إلا على أسس علمية صحيحة ودراسات مستفيضة يشارك بها المختصون من ابناء دولنا الخليجية ومع ذلك فلا يمكن للمراقب الا أن يشاهد التطور الكبير الذي يشهده قطاع الكهرباء الخليجي في مشاريع إنتاج الكهرباء من القطاعات المتجددة والطاقات البديلة والمشاريع المستقبلية التي سيتم انجازها في السنوات القليلة المقبلة».

وبين الرشيدي ان البرنامج الفني للمؤتمر وجلسات الحوار وورش العمل خلال أيام انعقاده سيكون له الأثر الإيجابي لإثراء المعلومات وتبادلها بين المشاركين من الهيئات والشركات والمصانع ومشغلي الشبكات والمحطات الكهربائية، بالإضافة إلى الجهات البحثية والاكاديمية داخل وخارج المنطقة.

تكامل المشاريع

من جانبه قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الامانة العامة لمجلس التعاون خليفة العبري، «في ضوء الطلب المتزايد على قطاع الكهرباء فإن الحاجة تصبح أكثر احاحا لتركز الجهود نحو تطوير ونماء قطاع الكهرباء وتلبية احتياجاته المتزايدة». وأضاف، ان «الاتفاقية الاقتصادية وقرارات المجلس الأعلى أكدت على أهمية تضافر الجهود الخليجية وتكامل السياسات والبرامج والمشاريع الاستراتيجية في مجال انتاج الطاقة الكهربائية لدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز الترابط الانتاجي بين دول المجلس وتعظيم الاستفادة من اقتصاديات الحجم، حيث كان من أبرز نتائج تلك الجهود المحمودة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون».

