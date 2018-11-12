وطن النهار

كشفت مدير مركز نظم برنامج إعادة الهيكلة بالانابة منيرة النجدي عن اطلاق الاصدار الجديد من تطبيقات الهواتف الذكية لبرنامج اعادة الهيكلة والخاص بخدمة المراجعين، مبينة انه قام بتصميم وتنفيذ البرامج المشار إليها مجموعة من مبرمجي مركز نظم المعلومات القدامى بالاضافة إلى جهود الموظفة بتول آرتي والمهندس الشاب سلمان الأحمد المتخصص في مجال برمجة تطبيقات الهواتف وذلك بالتعاون مع احدى الشركات الخاصة لدعم عملية التنفيذ ونشر التطبيق على متجر برامج شركة ابل ومتجر برامج غوغل. واوضحت النجدي في تصريح صحافي ان مركز النظم التابع لبرنامج اعادة الهيكلة سباقا في هذا المجال حيث كان المركز من اول الجهات الحكومية التي عملت على تنفيذ ونشر تطبيقات الهواتف الذكية في العام 2012 بعد تلقي عدد من موظفي المركز التدريب المتخصص على ذلك ما مكنهم من تصميم وتنفيذ غالب خدمات التطبيق بجهود فردية وبمساعدة بسيطة من احدى الشركات الخاصة تمكن المركز في وقتها من نشر وتسجيل الحساب الخاص بالبرنامج في المتاجر المتخصصة بذلك. وأشارت إلى أنه في تاريخ 2/9/2018 قام مركز النظم باطلاق نسخة حديثة ومطورة من تطبيقات الهواتف الذكية وبما يتواكب مع التطور الحاصل في مجال تقنية المعلومات وما يدعم توجه الحكومة بتشكيل معاملات حكومية بلا ورق.

