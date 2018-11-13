loader

آخر النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

روبرت دي نيرو: أشعر بفضول لقراءة نعيي!


قال نجم السينما الأميركي، روبرت دي نيرو، انه مهووس بالاتقان والكمال. لذا، فحينما يبدأ تصوير فيلم جديد، يبحث كثيرا في جميع الجوانب المتعلقة بالشخصية التي سيؤديها.
وأجرى دي نيرو مقابلة مع صحيفة «ذي غارديان» البريطانية نشرتها أمس الاول. وقال دي نيرو: «في فيلم «سائق الأجرة» على سبيل المثال، مكثت عدة أسابيع أقود سيارة أجرة. ربما لا يُعَد ذلك أمرا ضروريا، الا أنني أردت القيام به».
وتحدث دي نيرو، ذو الأصول الايطالية، عن الشهرة في حياته، فقال: «لا تمثل الشهرة لي حاليا شيئا ذا بال. ربما كنت أجد صعوبة في التعامل معها في بداية حياتي الفنية. الا أن تعاملي معها الآن يسير على ما يرام».
وأضاف بقوله: «أتجول في الشوارع بحرية ويحييني الناس، وربما يطلب مني أحدهم التقاط صورة معي، وأتقبل الأمر بصدر رحب».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

آخر الأخبار الخاصة

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة