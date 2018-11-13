آخر النهار

قال نجم السينما الأميركي، روبرت دي نيرو، انه مهووس بالاتقان والكمال. لذا، فحينما يبدأ تصوير فيلم جديد، يبحث كثيرا في جميع الجوانب المتعلقة بالشخصية التي سيؤديها.

وأجرى دي نيرو مقابلة مع صحيفة «ذي غارديان» البريطانية نشرتها أمس الاول. وقال دي نيرو: «في فيلم «سائق الأجرة» على سبيل المثال، مكثت عدة أسابيع أقود سيارة أجرة. ربما لا يُعَد ذلك أمرا ضروريا، الا أنني أردت القيام به».

وتحدث دي نيرو، ذو الأصول الايطالية، عن الشهرة في حياته، فقال: «لا تمثل الشهرة لي حاليا شيئا ذا بال. ربما كنت أجد صعوبة في التعامل معها في بداية حياتي الفنية. الا أن تعاملي معها الآن يسير على ما يرام».

وأضاف بقوله: «أتجول في الشوارع بحرية ويحييني الناس، وربما يطلب مني أحدهم التقاط صورة معي، وأتقبل الأمر بصدر رحب».

