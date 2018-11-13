آخر النهار

وضع اسماعيل فهد اسماعيل نقطة في آخر سطر لابداعه بعد أكثر من نصف قرن. ومنذ غيابه قبل أكثر من شهر لم تنقطع حفلات التأبين والتكريم والامتنان لمنجزه الروائي. لكن أن يُكرم اسم المرء في «بيته» فهذا هو التكريم الأسمى.. في المعهد ذاته الذي تخرج منه.. والذي بدأ عهده الحقيقي من خلاله.. مطلعا على الدراما الاغريقية والشكسبيرية التي شكلت حجز الأساس في حبكاته الروائية فيما بعد. حملت أمسية التكريم عنوان «قريبا من هنا» مستلهما ومعارضا لأحد عناوينه الأدبية «بعيدا الى هنا». وجاءت كل فقرات الأمسية بمثابة تأكيد بصري ودرامي وموسيقي على أيقونية اسماعيل فهد.. القريب للجميع ومن الجميع.. في على مدخل قاعة حمد الرجيب في مقر المعهد أقيم معرض لباقة من صوره في مراحل ومحطات من حياته. وثمة معرض لاصداراته توزع مجانا على الحضور.

وهو حضور كبير وبالغ التنوع.. من الأسرة والأصدقاء ورفاق الدرب.. وتلاميذ وقراء وطلاب مسرح ربما يتعرفون على اسماعيل فهد شيخ الرواية الكويتية للمرة الأولى. وكان في مقدمة الحضور وكيل وزارة التعليم العالي د.عادل المسعد نائبا عن وزير التعليم العالي د.حامد العازمي، د.خليفة الوقيان، ليلى العثمان، عبدالعزيز السريع، طالب الرفاعي، الأمين المساعد في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مبارك الرويعي، د.خالد رمضان، ووليد الرجيب وحشد من المثقفين والمبدعين والمسرحيين.

نجاح الأمسية في محبة اسماعيل التي جمعت كل هؤلاء أولا.. وفي استعادة المعهد العالي للفنون المسرحية لدوره الثقافي الذي يتجاوز الاطار التعليمي الضيق مع بداية عمادة د.علي العنزي الذي أشرف على الاحتفالية وقال في تقديمه: «نتنادى اليوم، ونجتمع في هذا المعهد الرائع، لنتوجه لأديبنا الجليل اسماعيل فهد اسماعيل (1941 - 2018)، بالحب والعرفان والتقدير، على ما قدمه وأسهم به من ابداع، شكل بالنسبة للكويت ذروة الانجازات الابداعية.

وأشار العنزي الى تخرج اسماعيل من المعهد قبل أربعة عقود، وأضاف: لا نكاد نجد في تاريخ معهدنا نموذجا أدبيا آخر، ارتفع الى هذا المستوى الرائع؛ حيث كان عبقرية فريدة سردا وقلما وتأليفا، وسيظل أحد أهم خريجي المعهد، ان لم يكن أهمهم.

وتابع: وما لا يعرفه الكثيرون، أن اسماعيل كان عاشقا للمسرح؛ ورفد المسرح، بـ 3 مسرحيات، وهي النص (1982)، وللحدث بقية... «ابن زيدون» (2008)، وعهد الرمل (غير منشور). ووجه عميد المعهد الشكر للحضور ولكل من أسهم في انجاز هذه الفعالية من الطلبة والخريجين، والأساتذة، والمبدعين. وشارك في الاعداد للأمسية: د.علي العنزي (اشراف عام)، د.سعداء الدعاس (اعداد الاحتفالية كاملة )، د. فهد العبدالمحسن (المخرج)، د. خليفة الهاجري (اعداد المعرض التشكيلي)، اضافة الى مشاركة عدد من الطلاب في العمل الغنائي. والى جانب كلمة العنزي تضمنت الأمسية عرض فيلم تسجيلي من اعداد واخراج فتحية الحداد تحدث فيه عدد من النقاد والأدباء منهم د.سليمان الشطي، طالب الرفاعي، محمد جواد، سعد الجوير، وخالد النصر الله. كما قدم «اسكتش درامي» يجسد مراحل من حياة اسماعيل قدمه الطالبان عمير البلوشي بدور اسماعيل، وجاسم التميمي بدور قرين اسماعيل، اللذان نجحا في تجسيد شخصية اسماعيل بغطاء الرأس المميز له، وملابسه البسيطة الرمادية.. وكيف عمل بدأب حتى آخر لحظة من عمره عندما شارك في المتلقى الثقافي ومناقشة روايته «صندوق أسود آخر» قبل رحيله بساعات. وكان مسك الختام أغنية مستلهمة من عناوين نصوصه بمشاركة عدد من الطلاب من تأليف الكاتب علاء الجابر.

