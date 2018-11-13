آخر النهار

صرح رئيس مجلس ادارة فرقة المسرح الكويتي الفنان أحمد السلمان عن أن الفرقة ستعيد عروض مسرحية الرحمة الفائزة بجائزة افضل عرض مسرحي متكامل ضمن مهرجان الكويت المسرحي في دورته الاخيرة بالاضافة الى أربع جوائز اساسية. وتأتي إعادة العرض برؤيا اخراجية متجددة يقودها الفنان المتميز فيصل العبيد مع فريق عمل متجدد يأتي تنفيذا لرغبة مجلس ادارة الفرقة بالاعتماد على عناصر الفرقة. وستعاد عروض المسرحية مساء يوم الاحد المقبل 18 نوفمبر على صالة مسرح الدسمة.

وأشار السلمان الى ان إعادة عروض مسرحية الرحمة يأتي ضمن خطة الفرقة لتلبية عدد من الالتزامات الفنية المحلية والعربية والدولية تمت جدولتها على مدى الموسم الجديد.

من جانبه، قال الفنان فيصل العبيد بأنه حرص على تقديم رؤيا اخراجية اضافية ومتجددة لنص مسرحية الرحمة الذي كتبه الكاتب العراقي القدير عبدالامير شمخي الذي تعاونت معه فرقة المسرح الكويتي عبر عدد من الاعمال المسرحية السابقة.

وقال العبيد: امام الالتزامات المتعددة لفرقة المسرحية لتلبية عدد من الدعوات الرسمية ونظرا لفوز الرحمة بجائزة افضل عرض متكامل خلال مهرجان الكويت المسرحي في دورته الاخيرة 2018. بالاضافة لحصد جوائز اخرى اساسية ومنها جائزة افضل ممثل دور اول وجائزة الراحل كنعان حمد للفنان علي الحسيني وجائزة افضل ممثل واعد الفنان مهدي القصاب وجائزة افضل ديكور التي تشرفت بالفوز بها. فقد قررت فرقة المسرح الكويتي اعادة تقديم عروض الرحمة برؤيا ومعالجة اخراجية متجددة وفريق عمل يعتمد على عناصر الفرقة. حيث سيشارك في العرض الجديد كل من فيصل العميري وعلي الحسيني وسماح وعبدالله التركماني ومهدي القصاب بالاضافة الى الفنان الشاب عبدالله البلوشي.

