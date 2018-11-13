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عبدالستار ناجي
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الثلاثاء 13 نوفمبر 2018

تجربة الأيام الممطرة الماضية، التي مرت بها الكويت الغالية، استطاعت ان تؤكد على امر اساسي، الا وهو اللياقة العالية، التي تعمل بها وزارة الاعلام بجميع قطاعاتها.
بل ان تلك التجربة، رسخت وزارة الاعلام وقطاعاتها، بالذات، التلفزيون والاذاعة، كمصدر اساس للخبر.. بعيدا عن اجتهادات السوشيل ميديا، التي نحترمها، ولكن نسبة كبيرة، ذهبت الى الاستعجال ولربما الارتجال والخلل.
في الوقت الذي شمر به ابناء الاعلام، عن سواعدهم، ليكونوا بمستوى تلك التحديات الجسام، وتحولوا الى فريق عمل متكامل، ومنصة حقيقية للرصد والمتابعة، ومصدر موثوق للخبر، عن الصوت والصورة. في نقل مباشر على مدى الاربع والعشرين ساعة، ومن مختلف المواقع والمراكز.
ان اهمية هذه التجربة، ليست بالكفاءة أو اللياقة، بل في ترسيخ وزارة الاعلام وقطاعاتها الاعلامية كمصدر حقيقي للخبر.. تتجاوز كل المواقع والقطاعات الاخرى.
لقد تعامل الاعلام الكويتي، وعلى رأسه المؤسسة الاعلامية الاكبر المتمثلة بوزارة الاعلام، مع هذا الحدث بكثير من الشفافية والعمق والوضوح على صعيد الخبر.. والمتابعة.. والتغطية.. فكان ذلك الانجاز (المحجل) والذي يجعلنا نفتخر ونعتز بهذا الصرح وهذا الفريق الرائع من اعلى القيادات حتى اصغر كادر من كوادر وزارة الاعلام.. ولهم جميعاً نقول.. كفيتم ووفيتم.. وعساكم على القوة.
وعلى المحبة نلتقي


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