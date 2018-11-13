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يتواصل المذيع خالد السويدان تقديم البرنامج الغنائي «ليالي السعود» وذلك عبر أثير محطة كويت اف ام بالمشاركة مع د.أحمد الحمدان رئيس قسم الموسيقى في اذاعة الكويت وهو من اعداد حنان بهبهاني والتنفيذ حسين اشكناني والتنسيق سلوى صالح والاخراج مبارك جمال عطا الله.

وقد صرح خالد السويدان عن البرنامج لـ «النهار» حيث قال «ليالي السعود» من البرامج التي حققت نجاحاً كبيراً في اذاعة الكويت في الموسم السابق وهذا ما جعل وكيل الإذاعة الشيخ فهد المبارك الصباح يحرص على ان يكون للنجاح استمرارية وان تكمل المسيرة التي استمر عليها مؤسسو الإذاعة الكويتية حيث كانت فرقة الإذاعة تستضيف مجموعة كبيرة من فناني الكويت الرواد والخليجيين وفنانين العرب

واضاف قائلا: البرنامج عبارة عن ساعتين على الهواء مباشرة مع فرقة موسيقية متكاملة نستضيف كل ثلاثاء صوتاً جديداً وإحساساً مختلفاً من ابناء الكويت او الخليج او العرب الذين عندهم موهبة وصوت واداء يرتقي بذوق مستمعي كويت اف ام واذاعة دولة الكويت وهذا بحد ذاته يدعم كل الشباب الذين سيكونون في المستقبل روادا اذا استمروا بهذا المجال

وبسؤاله عما يقدم ايضا في الاذاعة قال : اقدم ايضا برنامج «O -Morning» على اذاعة صوت الشباب وهو برنامج صباحي من الساعة 7.30 لغاية 9 صباحا من تقديمي مع زميلي محمد نجم وزينب القلاف ومن اعداد هبة العوضي واريج الموسى واخراج جاسم محمد ونحاول ان نغذي المستمع بجرعة ايجابية صباحية يبدأ بها يومه بكل سعادة وفرح من خلال فقراتنا الايجابية المتنوعة

وقال ايضا : توجد فيه العديد من الفقرات من كويت نيوز وأهم الاخبار المحلية واخبار التكنولوجيا والصحة والرياضة والفن والثقافة وآخر الاخبار والصيحات العالمية بالاضافة الى طرح سؤال للمستمعين او موضوع ويتم المشاركة من خلال الاتصالات كما يتم تسليط الضوء على اهم الانجازات الشبابية الكويتية ونستضيفها بالبرنامج مع وجود اللقاءات لابرز الناشطين المؤثرين بـ «السوشل ميديا»

