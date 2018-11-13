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يستعد الممثل السوري «عابد فهد»، لتصوير مسلسل «دقيقة صمت»، الذي من المقرر عرضه خلال رمضان المقبل.

ويشارك «فهد»، البطولة النجمة اللبنانية «ستيفاني صليبا»، والمسلسل من تأليف سامر رضوان وإخراج شوقي الماجري، كما تنتجه شركتان في آن واحد، «الصباح إخوان» و»أيبلا».

في المقابل، بدأ الترويج لفيلم سينمائي جديد بعنوان «سامحني»، الذي يعدّ التجربة الثانية لـفهد في السينما التونسية، بعد «مملكة النحل»، ويجسد فيه شخصية متهم بريء، تم الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، ولكنه يمرض خلال وجوده في الزنزانة، وخلال زيارته الطبيب يلتقي بالقاضي الذي حكم عليه ظلمًا.

