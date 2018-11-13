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ينشغل عدد كبير من النجوم تلك الفترة بتصوير عدد من الأعمال السينمائية قبل انشغالهم بتصوير أعمال الموسم الرمضاني المقبل، حيث يفضل عدد كبير من النجوم خلال السنوات الأخيرة المشاركة بعمل سينمائي، وعمل درامي ليحافظ على تواجده من رمضان إلى العيد مع الجمهور.

من هؤلاء النجوم الذين يصورون أعمالاً سينمائية قبل الانشغال بالموسم الرمضاني، الفنانة هند صبري التي تصور حالياً في تونس فيلم «نورا تحلم» قبل الانشغال بمسلسل «جميلة وابن السلطان» تأليف تامر حبيب واخراج كاملة أبو ذكري ولم يتم الاستقرار على الأبطال المشاركين حتى الآن.

والفيلم الجديد مستوحى من قصة حقيقية، حيث تجسد هند شخصية امرأة تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي وعلاقتها بأطفالها وزوجها وكيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه،

وهو من تأليف وإخراج هند بو جمعة ويشارك في البطولة: لطفي العبدلي وحكيم بن مسعود وإيمان الشريف.

أما الفنان أحمد السقا فيقوم بتصوير فيلم «ترانيم ابليس» تأليف محمد سيد بشير واخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في البطولة مصطفى شعبان الذي لديه مسلسل هو أيضاً بعنوان «بيت راضي».

وينافس الفنان أحمد السقا في رمضان المقبل بمسلسل صعيدي، تأليف أيمن سلامة واخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.

كذلك الفنان أمير كرارة يصور فيلمه الجديد «كازابلانكا»، والمقرر أن يستمر تصويره على مدار الأسابيع المقبلة لعرضه عام 2019، الفيلم يدور في إطار الأكشن والتشويق، ويتم تصويره بين مصر والمغرب وفرنسا على أعلى مستوى من التنفيذ، بشكل غير مسبوق في السينما المصرية، كما تعاقدت الشركة المنتجة مع شركة لتنفيذ مشاهد الأكشن داخل وخارج مصر من فرنسا.

الفيلم تأليف هشام هلال، إنتاج وليد منصور، اخراج بيتر ميمي، ويعتبر التعاون الأول بين النجم أمير كرارة مع المنتج وليد منصور.

ليبدأ بعدها أمير كرارة تصوير الجزء الثالث من «كلبش تأليف باهر دويدار واخراج بيتر ميمي، ليواصل مغامراته مع شخصية «سليم الأنصاري».

وتواصل الفنانة غادة عادل تصوير المشاهد الأخيرة لفيلمها الجديد «نادي الرجال السري» الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي تشويقي، ويتناول العلاقة بين الرجل والمرأة، وتشارك في بطولته أمام كريم عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، وماجد الكدواني، ونسرين طافش، إلى جانب ضيوف الشرف أحمد فتحي، هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، وأكرم حسني، والفيلم من تأليف أيمن وتار.

لتبدأ بعدها تصوير مسلسلها الجديد «ملايكة ابليس» مع المخرج أحمد خالد موسى والمولف محمد أمين راضي، الذي يعود للدراما بعد غياب عدة سنوات، والذي يشارك فيه عدد من النجوم، لم يتعاقد منهم إلا سلوى خطاب ورانيا يوسف حتى الآن.

