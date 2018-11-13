دوليه

عزز مانشستر سيتي حامل اللقب صدارته بحسمه الدربي أمام جاره وغريمه مان يونايتد 3-1 اول من امس في ختام المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي. واستعاد سيتي المركز الأول بفارق نقطتين عن ليفربول الذي تصدر مؤقتا لثلاث ساعات بفوزه على فولهام 2- 0، في حين تراجع تشلسي الى المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن المتصدر بتعثره امام ضيفه إيفرتون 0-0.وهي المرة الاولى في تاريخ الدوري التي تنجح فيها الأندية الثلاثة الأولى في الترتيب في الحفاظ على سجلها خاليا من الخسارة بعد 12 مرحلة.

وعلى ملعب الاتحاد، فك سيتي عقدته أمام جاره يونايتد في المباريات الثلاث الأخيرة على ارضه، وحقق فوزا مستحقا هو الرابع تواليا محليا رفع به رصيده إلى 32 نقطة في المركز الأول، فيما مني يونايتد بخسارته الرابعة هذا الموسم والأولى بعد ثلاثة انتصارات وتعادل واحد.

واستحق مانشستر سيتي الفوز لسيطرته على أغلب فترات المباراة وأهدر مهاجموه فرصا عدة خلال الشوطين أمام تراجع كبير إلى الدفاع للاعبي المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي خاض اليوم المباراة الـ300 في الدوري الممتاز (189 فوزا).

وعلق مورينيو على خسارة فريقه قائلا: «كان الأداء ايجابيا بحسب رأيي وأنا مقتنع به، قدمنا مباراة جيدة ولكن كانت هناك بعض الأخطاء الفردية التي كلفتنا ثلاثة أهداف»، مضيفا أن «المباراة كانت مفتوحة إلى حدود الدقيقة 80».

وغاب عن صفوف مان يونايتد لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا بداعي إصابة تعرض لها في المباراة ضد فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي في منتصف الاسبوع كما كشف مورينيو قبل المباراة.وبدأ سيتي الذي سجل سداسيتين في آخر مباراتين له على ملعبه ضد ساوثمبتون في الدوري المحلي، وشاختار دانييتسك الاوكراني في مسابقة دوري أبطال أوروبا، المباراة بسرعة صاروخية من خلال تحركات رائعة بين لاعبيه ووصل إلى مرمى منافسه بسهولة بالغة في وقت فشل فيه دفاع مان يونايتد في وقف مد اصحاب الارض.واستحوذ سيتي على الكرة بنسبة 87 في المئة في الدقائق التسع الاولى، وبعد ان سدد البرتغالي برناردو سيلفا كرة قوية بيسراه من مشارف المنطقة مرت بمحاذاة القائم الايسر لمرمى الحارس الاسباني دافيد دي خيا (8)، نجح السيتيزن في افتتاح التسجيل بعد لعبة مشتركة رائعة وصلت فيها الكرة الى رحيم سترلينغ، فرفعها عند القائم البعيد ليعيدها برناردو سيلفا باتجاه المرمى حيث تلقفها الإسباني دافيد سيلفا مراوغا أحد مدافعي مان يونايتد بحركة فنية رائعة وسددها في شباك مواطنه من مسافة قريبة (12).

وواصل سيتي أفضليته في الشوط الثاني وعزز تقدمه بهدف ثان عندما تبادل أغويرو الكرة مع الدولي الجزائري رياض محرز داخل المنطقة فهيأها له الأخير ليسددها قوية بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (48).وهو الهدف الثامن لأغويرو في مرمى يونايتد في دربي مانشستر فعادل الرقم القياسي الذي كان بحوزة نجم الأخير واين روني، والثامن له في الدوري هذا الموسم فانفرد بصدارة الهدافين بفارق هدف واحد أمام الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (أرسنال) والبلجيكي إيدين هازار (تشلسي).وحصل مان يونايتد على ركلة جزاء اثر عرقلة المهاجم لوكاكو، بديل لينغارد، من أول لمسة من قبل الحارس إيدرسون فانبرى لها الفرنسي أنطوني مارسيال على يسار الحارس (58).ودفع مورينيو بالإسباني خوان ماتا مكان مواطنه أندير هيريرا والتشيلي الكسيس سانشيز مكان راشفورد (73) سعيا للتعادل، لكن سيتي استمر في سيطرته ووجه الضربة القاضية لجاره عندما سجل الهدف الثالث بعد 44 تمريرة عبر الدولي الألماني إلكاي غوندوغان، بديل أغويرو، عندما تلقى كرة عرضية من برناردو سيلفا هيأها لنفسه بيسراه وتابعها بالقدم ذاته على يسار دي خيا (86). وسقط أرسنال في فخ التعادل أمام ضيفه ولفرهامبتون 1-1.وكان الضيوف سباقين للتسجيل عبر البرتغالي إيفان كافاليرو (13)، وانتظر فريق العاصمة الدقيقة 86 لإدراك التعادل بواسطة الأرميني هنريخ مخيتاريان.

