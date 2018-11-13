دوليه

عكر ريال بيتيس عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الملاعب وألحق خسارة قاسية بفريقه برشلونة 4-3 على ملعب كامب نو، هي الأولى على أرضه منذ عامين، اول من امس في المرحلة 12 من الدوري الإسباني، فيما واصل ريال مدريد انتصاراته مع مدربه الموقت سانتياغو سولاري.

وغاب ميسي منذ الفوز على الفريق الأندلسي الثاني إشبيلية 4-2 على الملعب ذاته في المرحلة التاسعة في 20 أكتوبر الماضي، بسبب إصابة بكسر في يده. وفي غيابه لم يخسر الفريق الكاتالوني في 5 مباريات حيث فاز على ريال مدريد 5-1 في الكلاسيكو ورايو فايكانو 3-2 وكولتورال ديبورتيفا ليونسا في ذهاب دور الـ32 في مسابقة الكأس، وانتر الايطالي 2-0 قبل أن يتعادل معه 1-1 في الجولتين الثالثة والرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا. لكن عودة «البرغوث» اول من امس لم تكن فأل خير على فريقه وزملائه فمني بخسارته الثانية هذا الموسم والأولى على أرضه منذ عام 2016 (42 مباراة) وتحديدا منذ سقوطه أمام ألافيس 1-2 في سبتمبر، رغم أنه جرب حظه مرات عدة خلال المباراة بيد أنه اكتفى بهدفين الأول من ركلة جزاء والثالث للفريق الكاتالوني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.ورغم الخسارة، بقي برشلونة في الصدارة برصيد 24 نقطة، فيما أوقف ريال بيتيس سلسلة نتائجه المخيبة محليا (3 هزائم وتعادل واحد). وجاءت خسارة برشلونة الذي غاب عن صفوفه الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو بسبب الإصابة، قبل قمته المرتقبة مع مضيفه ومطارده المباشر أتلتيكو مدريد في المرحلة المقبلة في 23 الحالي.

وفاجأ ريال بيتيس المنتشي بفوز وتعادل مع ميلان الإيطالي في الجولتين الثالثة والرابعة من مسابقة الدوري الأوروبي، برشلونة بهدف سجله الدومينيكاني جونيور فيربو اثر تلقيه كرة خلف الدفاع من البرتغالي ويليام كارفاليو فتوغل داخل المنطقة وتلاعب بسيرجي روبرتو قبل أن يسددها قوية زاحفة بيمناه على يمين الحارس الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن (20).وعزز المخضرم سانشيز خواكين (37 عاما) تقدم ريال بيتيس بالهدف الثاني عندما تابع بيمناه تمريرة عرضية من داخل المنطقة لتيو فأسكنها على يمين الحارس الألماني (34).واندفع برشلونة مطلع الشوط الثاني بحثا عن تقليص الفارق، وحصل على ركلة جزاء اثر عرقلة جوردي ألبا داخل المنطقة من كريستيان تيو فانبرى لها ميسي بنجاح بيسراه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس لوبيز (68).لكن مواطنه جيوفاني لو سيلسو أعاد الفارق إلى سابق عهده بتسديدة قوية من داخل المنطقة فشل الحارس تير شتيغن في التصدي لها فأفلتت من يديه وعانقت الشباك (71).وقلص برشلونة مجددا الفارق عندما تلقى ألبا كرة خلف الدفاع فكسر مصيدة التسلل ومررها إلى الدولي التشيلي أرتورو فيدال المندفع من الخلف فتابعها داخل المرمى الخالي (80). وتلقى برشلونة ضربة موجعة بطرد لاعب وسطه الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش لتلقيه الإنذار الثاني (82).ومرة أخرى أعاد بيتيس الفارق إلى سابق عهده عبر كاناليس من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية زاحفة لفيربو (83).ونجح ميسي في تسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه عندما تلقى كرة من فيدال أمام المرمى فتابعها بسهولة داخل المرمى الخالي (90+2). وشدد إشبيلية وألافيس الضغط على برشلونة بفوز الأول على جار الأخير إسبانيول 2-1، والثاني على ضيفه هويسكا بالنتيجة ذاتها.

فيما واصل ريال مدريد صحوته بقيادة مدربه الموقت سولاري واستفاد من خسارة برشلونة ليقلص الفارق بينهما إلى 4 نقاط إثر فوزه الثمين على مضيفه سلتا فيغو 4-2.

وحقق النادي الملكي العلامة الكاملة مع سولاري في 4 مباريات في 4 مسابقات مختلفة حتى الآن منذ خلافته جولن لوبيتيغي المقال من منصبه غداة الهزيمة المذلة أمام برشلونة 1-5 في الكلاسيكو. واضطر سولاري إلى إجراء 3 تبديلات بسبب الإصابات، فكانت البداية بلاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو الذي ترك مكانه لداني سيبايوس (19)، تلاه المدافع الأيسر سيرخيو روغيلون فدخل خافي سانشيز مكانه (45)، ثم قطب الدفاع ناتشو الذي لعب مكانه ماركو أسنسيو (71).ومنح الفرنسي كريم بنزيمة التقدم لريال مدريد عندما تلقى كرة خلف الدفاع من الكرواتي لوكا مودريتش فهيأها لنفسه بيمناه وتابعها بالقدم ذاتها على يسار الحارس سيرخيو ألفاريز (23).وعزز ريال مدريد تقدمه بهدف ثان عندما تلاعب بنزيمة بالدفاع وسدد كرة قوية ارتطمت بقدم الحارس وارتدت من القائم الأيسر واصطدمت بالمدافع غوستافو كابرال وعانقت الشباك (56).وقلص سلتا فيغو الفارق عبر هوغو مايو بتسديدة على الطاير من داخل المنطقة إثر تمريرة عرضية من برايس منديز (61).وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء اثر عرقلة مدافعه ألفارو أودريوثولا من المدافع دافيد خونكا فانبرى لها القائد سيرجيو راموس على طريقة «بانينكا» مسجلا الهدف الثالث (83).وختم سيبايوس المهرجان الملكي بهدف رابع رائع عندما انطلق بالكرة من منتصف الملعب وسددها من 20 مترا في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس (90+1).وقلص منديز الفارق بتسديدة قوية ارتطمت بقدم سيبايوس وخدعت الحارس تيبو كورتوا (90+4).

