دوليه

تابع يوفنتوس حامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة، بدايته القوية في الموسم الحالي وتغلب على ميلان 2- 0 في عقر دار الأخير في ختام المرحلة الثانية عشرة من بطولة ايطاليا اول من امس التي شهدت خسارة مذلة لانتر امام اتالانتا 1-4.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 34 نقطة وعزز صدارته للدوري، بفارق أربع نقاط أمام نابولي، وتوقف رصيد ميلان عند 21 نقطة في المركز الخامس.

على ملعب سان سيرو، حقق يوفنتوس فوزه الحادي عشر في 12 مباراة مقابل تعادل واحد، اثر تغلبه على ميلان بهدفين نظيفين في مباراة شهدت طرد مهاجم الاخير الارجنتيني غونزالو هيغواين لاعب يوفنتوس السابق لتلقيه بطاقة صفراء ثم احتجاجه على قرار الحكم الذي رفع في وجهه البطاقة الحمراء قبل نهاية المباراة بسبع دقائق.

وأجرى مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري بعض التعديلات على التشكيلة التي خسرت امام مان يونايتد الإنكليزي 1-2 منتصف الاسبوع في دوري ابطال اوروبا، فاراح المدافع ليوناردو بونوتشي والجناح الكولومبي خوان كوادرادو واشرك بدلا منهما المغربي مهدي بنعطية والمهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.وبعد فترة جس نبض بين الفريقين، افتتح ماندزوكيتش التسجيل بكرة رأسية ارتقى فيها فوق الظهير الايسر السويسري ريكاردو رودريغيز (8).وسنحت فرصة ذهبية امام ميلان لادراك التعادل عندما احتسب الحكم ركلة جزاء اثر لمسة يد لبنعطية سددها هيغواين في القائم (41).وتصدى جانلويجي دوناروما حارس ميلان لكرة زاحفة سددها البرتغالي كريستيانو رونالدو بيسراه (54). ثم ناب القائم عن حارس ميلان في التصدي لركلة حرة مباشرة سددها الارجنتيني باولو ديبالا من فوق حائط الصد (57).وقبل نهاية المباراة بتسع دقائق سدد البرتغالي جواو كانسيلو كرة قوية تصدى لها دوناروما وتهيأت امام مواطنه رونالدو فتابعها داخل الشباك حاسما النتيجة في صالح فريقه.

