دوليه

ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية في عددها الصادر امس، ان لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري دخل في مشاجرة عنيفة مع مواطنه باتريك غيو مراسل قناة «بي ان سبورتس» الرياضية القطرية ووجه اليه صفعات عدة، السبت الماضي بعد خسارة فريقه أمام مضيفه بوروسيا دورتموند 2-3 في بطولة الدوري الألماني.وبحسب الصحيفة، فقد أكد المدير الرياضي لبايرن ميونيخ اللاعب الدولي البوسني السابق حسن صالح حميدزيتش وقوع الحادث قائلا:»أخبرنا فرانك ريبيري عن وقوع شجار مع مواطنه فرانك غيو، الذي يعرفه منذ عدة اعوام. اتفقنا مع باتريك غيو منذ مساء السبت على عقد اجتماع مرتقب لمناقشة كيفية حل المشكلة. وأخبرنا غيو ان هذا الأمر يصب ايضا في مصلحته».

ووقع الحادث، وفقا لشهادات جمعتها «بيلد»، في حافلة الفريق البافاري بعد ساعة من نهاية المباراة، التي تراجع بعدها بايرن ميونيخ الى المركز الخامس في الترتيب بفارق سبع نقاط عن دورتموند.

ومن معرفته بالمراسل التلفزيوني، وهو لاعب محترف سابق، بادر ريبيري الى أخذ المبادرة. ووفقا للشهود، قام ريبيري بصفع غيو على وجهه ثلاث مرات قبل ان يدفعه من صدره.وافترضت «بيلد» من دون أن تكون قادرة على اثبات ذلك، ان غضب اللاعب البالغ 35 عاما يعود الى تعليقات لغيو تناوله فيها خلال المباراة. وقامت زوجة ريبيري، وهيبة، ببعث رسالة اليه عبر تطبيق إنستغرام، أشارت فيها الى ان غيو «كان مُتعِبا وغير مجد».

