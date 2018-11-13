دوليه

حقق باريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب فوزه الثالث عشر تواليا وبسهولة على مضيفه موناكو 4- 0 في ملعب لويس الثاني، الأول من امس في ختام المرحلة الثالثة عشرة من بطولة فرنسا.وفاز مارسيليا على ديغون 2 -0، وتعادل نانت مع رين 1 - 1 وبوردو مع كان سلبيا.

وتقمص ادينسون كافاني دور البطولة لباريس سان جرمان بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق الرابعة و11 و53 ، وأضاف نيمار الهدف الرابع في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.ورفع باريس سان جرمان رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليل، فيما توقف رصيد موناكو عند سبع نقاط في المركز التاسع عشر.

وبهذا الفوز، حافظ سان جرمان على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم محققا العلامة الكاملة بالفوز بمبارياته الـ13 ، فيما تلقى موناكو هزيمته التاسعة هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة وحيدة والتعادل في أربع مباريات.

ودفع الألماني توماس توخل مدرب سارن جرمان بالفرنسي ألفونس أريولا حارسا أساسيا بدلا من الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون (40 عاما) بعد أداء الأخير في المباراة مع نابولي الأسبوع الماضي (1-1) في ملعب الأخير. كما استعان توخل بلاعب الوسط أدريان رابيو بعدما أجلسه في المباريات الثلاث الأخيرة للفريق على مقاعد الاحتياط. ولعب رابيو الى جانب الألماني يوليان دراكسلر منافسه في هذا المركز. في حين استبعد توخل كلا من لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيرتاي والمهاجم الأرجنتيني أنخل دي ماريا قبل ان يدفع بالأخير في الشوط الثاني بدلا من موسى ديابي.

