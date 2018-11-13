مال وأعمال

أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، مازن الناهض أهمية دور ادوات التمويل الاسلامي في توفير حلول تمويلية ذات كفاءة عالية، مشيرا الى ان حجم الفرص المتاحة في مجال التمويل الإسلامي فاق 2.5 تريليون دولار، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 9 في المئة ليصل إلى 4 تريليونات دولار بحلول عام 2022. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات معهد التمويل الدولي (IIF)- القمة المالية للشرق الأوسط وشمال افريقيا التي عقدت في أبو ظبي تحت عنوان «مستقبل القطاع المالي: تعميق وتنويع الاسواق المالية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا»، ضمن حضور واسع من رؤساء مؤسسات مالية ومسؤولين تنفيذيين ومحافظي بنوك مركزية وهيئات رسمية ومحللين ماليين والعديد من المهتمين. وأضاف الناهض ان الاصول المصرفية الاسلامية على أساس القطاعات تسهم بأكثر من 1.5 تريليون دولار ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7 في المئة لتصل إلى أكثر من 2 تريليون دولار في السنوات الخمس القادمة، لافتا الى ان القطاع الرئيس الآخر يشمل الصكوك بأكثر من 350 مليار دولار، في حين أن حجم إدارة الأصول الإسلامية يتجاوز 100 مليار دولار. وأشار الى ان البنوك الكويتيىة بشكل عام تلعب دورا كبيرا في تمويل المشاريع الاستثمارية في إطار رؤية الكويت التنموية 2035، وتمهد البنوك الاسلامية في الكويت الطريق لجعل الكويت مركزا متميزا للتمويل الإسلامي، منوها بمشاركة «بيتك» في تمويل العديد من المشاريع الحيوية ومنها المشاركة بتمويل مجمع قيمته 831 مليون دولار لانشاء مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي (بالاشتراك مع البنوك التقليدية).

وقال ان «بيتك» احتل المركز الاول على مستوى المتداولين الرئيسيين في إصدارات الصكوك الاولية، وهو ما يمثل نسبة 30 في المئة من قيمة تبلغ 10 مليارات دولار. وقد بلغ حجم تداولات «بيتك» في سوق الصكوك أكثر من 16 مليار دولار في 2017.

وقال ان «بيتك» يدعم اكثر من 1000 عميل من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بدور فعال في تعزيز التنمية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأوضح ان تطوير النظام المالي هو حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية، منوها بأهمية تطوير أسواق المال بطريقة تمكنها من قيادة نمو اقتصادي بمؤشرات عالية، مبينا ان الإصلاحات المالية تدعم ثقة المستثمرين في أسواق المال من خلال تعزيز العدالة والشفافية والكفاءة والحماية من مخاطر السوق والتشغيل. كما تسهم الاصلاحات في زيادة السيولة في السوق من خلال جذب المستثمرين من المؤسسات الأجنبية الذين يستثمرون في صناديق المعاشات التقاعدية الطويلة الأجل، والأوقاف، ومديري الصناديق العالمية الكبرى.

