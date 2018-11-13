مال وأعمال

أعرب بنك وربة عن تأييده والتزامه بالتعديلات على التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي بتاريخ 11 نوفمبر 2018 والمتعلقة بقواعد أسس منح البنوك الإسلامية وشركات الاستثمار وشركات التمويل العاملة وفق الشريعة الإسلامية، للقروض وعمليات التمويل الشخصية للأغراض الاستهلاكية والاسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية. ويصف البنك هذه التعديلات بأنها ضوابط لهذا القطاع تسعى الى حماية حقوق العميل والجهات الممولة على حد سواء ما يساهم في نمو هذا القطاع بمسؤولية مع إزالة الأعباء المالية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع والاقتصاد.

وفي هذا السياق، تحدث مساعد مزيد المزيد رئيس قطاع المبيعات وقنوات التوزيع في بنك وربة قائلا: ان التعديلات الجديدة تتسم بالشفافية وتنعكس فائدة على حقوق العميل. وهي تأتي متزامنة مع التغيرات الاقتصادية لجهة ارتفاع سلم الرواتب وأسعار السلع والخدمات، لتراعي بذلك عدم زيادة الأعباء على كاهل العملاء وتنظيم آلية الدفع. وفي الوقت نفسه، تعمل هذه التعديلات على تنظيم عملية التمويل والاقراض كما توفر معالجة خاصة للعملاء الذين تأثرت أوضاعهم المالية نتيجة للتقاعد».

وأضاف المزيد : « في ظل النمو المتصاعد الذي تشهده المحفظة التمويلية لبنك وربة، فان التعديلات الجديدة من بنك الكويت المركزي، تواءم حرص البنك على تطبيق معايير الشفافية والمرونة في دراسة طلبات التمويل وتقدير الضرورة منها ومن ثم تقديم المشورة اللازمة التي تستند على مراعاة الحرص على العملاء وسلامة مركزه المالي».

وحول التعديلات المتعلقة بالبطاقات الائتمانية، وتعزيز أنظمة مراقبة عمليات الاحتيال أكد المزيد أن بنك وربة يعمل على ضخ الاستثمارات اللازمة في التعاقد مع شركات عالمية لتطبيق أنظمة حماية عالية الجودة لاستخدام بطاقاته الائتمانية تعمل على التحري المبّكر للتزوير وتقديم أقصى معايير الحماية للعمليات المصرفية التي يجريها العميل عبر استخدام بطاقاته الائتمانية. كما يحرص البنك على توفير النظم الآلية الفعالة لمكافحة عمليات الاحتيال على البطاقات المصرفية، التي تكفل إظهار وترتيب التنبيهات تلقائياً وفقاً لخطورتها مثل التنقل الجغرافي وتكرار العمليات أو إجراء عمليات بمبالغ غير اعتيادية وغيرها.

وختم المزيد ان بنك وربة يسعى وبكل دأب على المحافظة على مكانته بين أوساط العملاء كالجهة المصرفية الاسلامية الأكثر ثقة للتمويل نسبة الى ما حققه من إنجازات في هذا القطاع وبالتالي فأن أية تعليمات تصب في مصلحة العميل في هذا الشأن، تدعم مسيرته وحرصه على النمو المستدام في هذا القطاع.

