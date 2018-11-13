مال وأعمال

نظّم البنك الأهلي الكويتي، بالتعاون مع جامعة الكويت، محاضرة سلط خلالها الضوء على سبل بناء مستقبل مهني ناجح. وقد تم إعداد موضوع المحاضرة التي عقدت تحت عنوان: «أسرار النجاح في الحياة المهنية» بهدف توجيه الطلبة الشباب لتعزيز مجالات تخصصهم المهني وتنمية المهارات المطلوبة ليتماشي مع التغيير السريع في مجال الأعمال.

وقد عقدت محاضرة «أسرار النجاح في الحياة المهنية» بتاريخ 22 أكتوبر، بحضور 20 طالبا شاركوا بفاعلية مع مسؤولي الموارد البشرية في البنك الأهلي الكويتي. وبدأت المحاضرة بمقدمة عن البنك الأهلي الكويتي، ثم تم استعراض الفرص المتاحة ونهج عمل البنك في مزاولة أعماله لمواكبة التطور المتسارع الذي يشهده القطاع المصرفي. وقدم المحاضرون شرحاً وافياً عن طرق وقنوات التوظيف المتنوعة والمبتكرة والتي بإمكان الطلاب استخدامها والاستفادة منها بعد تخرجهم والتي سوف تتيح لهم العديد من فرص العمل. وخلال المحاضرة قدم المحاضرون صوراً من العالم الحقيقي للحياة المهنية. وقد أتاحت هذه الرؤى للشباب فرصة تكوين تصور أوسع من شأنه أن يساعدهم في معرفة وإدراك المهارات المهنية التي يرغب بها أصحاب العمل المحتملون. وقد كانت المحاضرة بمثابة منصة نموذجية تتماشى مع التزام البنك الأهلي الكويتي بدعم جهود الشباب الكويتي الذي يأتي في صميم اهتمام البنك ونهج عمله.

