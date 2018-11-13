مال وأعمال

أعلنت الشركة الاولى للتأمين التكافلي بياناتها المالية للفترة المالية المنتهية بـ 30 سبتمبر 2018 حيث حققت ارباحا صافية بقيمة 809 آلاف دينار، بربحية 7.59 فلوس للسهم الواحد وبلغ اجمالي الموجودات 14.13 مليون دينار فيما وصل اجمالي حقوق الملكية 8.67 ملايين دينار.

واشار الرئيس التنفيذي للشركة حسين العتال في تصريح صحافي الى أن «الأولى تكافل» حققت ارباحا صافية بقيمة 2.32 مليون دينار بذات الفترة المالية للعام السابق معزيا انخفاض الارباح عن ذات الفترة من العام السابق الى تجنيب مخصصات اضافية لتعزيز الملاءة المالية للشركة تبعا لانخفاض في حصة الأرباح في نتائج شركات زميلة اضافة الى انخفاض كبير في قيمة العملة في استثمار في شركات زميلة، لافتا الى ان أعمال الشركة التشغيلية مازالت في تحسن مستمر وأرباحها تسير ضمن خطة الشركة المعتمدة من قبل ادارتها التنفيذية.

مؤكدا أن «الأولى تكافل» مازالت تسير وفق خطتها التشغيلة التي وضعتها سابقا بتحسين نوعية محافظها التأمينية حيث استطاعت الى هذه الفترة تحقيق هدفها بالتخلص من محافظها التأمينية غير المربحة بهدف التركيز على نوعية الاقساط وليس على حجمها حيث نجحت بخفض حصة أقساطها في محافظ السيارات في ظل المنافسة السلبية وسياسة حرق الاسعار في السوق وخاصة في هذا القطاع وذلك بهدف تحقيق أداء مالي أفضل للشركة بما ينعكس ايجابا على مساهميها وحملة الوثائق.

لافتا الى أن سياسة الشركة ستستمر بالتركيز على تقديم أفضل خدمة ممكنة لعملاء الشركة مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة في منتجاتها وذلك لتحقيق رؤيتها ورسالتها وقيمها واستراتيجيتها القائمة على زيادة الكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية. اضافة الى الاستمرار بتعزيز مفهوم التأمين بين الافراد وأهميته ونشر الثقافة التأمينية لتصل الى كافة أفراد المجتمع.

