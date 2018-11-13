مال وأعمال

أعلن بنك الخليج في 11 نوفمبر2018 عن أسماء الخمسة الفائزين في سحب الدانة الأسبوعي خلال الفترة من 4 8 نوفمبر 2018 بجوائز نقدية قيمة كل منها 1000 د.ك.

والفائزون الخمسة لهذا الأسبوع هم: سبيكة عبدالله الغديري ،محمود فرج طالب بخش، غدير علي محمد الخواجة ،سعود عبد العزيز الحمد الذويخ، ومحمد سلطان سالم الفضلي

هذا، وقد أجرى بنك الخليج سحب الدانة ربع السنوي الأول على الجائزة البالغ قيمتها 200,000 دينار في 28 مارس الماضي، كما أقام السحب ربع السنوي الثاني في 27 يونيو الماضي على جائزة 250,000 ديناراً. وقد أجرى السحب ربع السنوي الثالث في 26 سبتمبر على جائزة 500,000 دينار أما السحب الرابع والأخير سيقام في 10 يناير 2019، وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2018 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

