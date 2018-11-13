مال وأعمال

استقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في قصر بيان أمس المشاركين في المؤتمر العربي الدولي للألومنيوم (عربال 2018) الذي يعقد أعماله حاليا في الكويت.

وقال وزير التجارة و الصناعة خالد ناصر الروضان ان تنمية الصناعية ركيزة أساسية في الارتقاء باقتصادات الدول والارتفاع بالمستوى المعيشى لشعوبها، جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للدورة 22 من المؤتمر العربي الدولي اليوم (عربال) المقام تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح تحت عنوان «تخليد الماضي و احتضان المستقبل».

واضاف الروضان ان حكومة دولة الكويت، وضعت الصناعة في رأس اهتماماتها ضمن تطلعات الدولة لرؤية 2035 الاقتصادية، وتبنت انشاء مدن صناعية متكاملة تحتوي على بنى تحتية جيدة ومرافق ملائمة وخدمات صحية واسكانية وأنشطة وخدمات تجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

واكد الروضان على ان نجاح النشاط الصناعى يعتمد بشكل مؤثر على نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة جنبا الى جنب مع الصناعات الكبيرة، لأهميتها في خلق فرص وظيفية.

وذكر الروضان ان دولة الكويت حرصت على توفير المناخ الملائم لتنمية وتطوير هذه النوعيات المهمة من القطاع الصناعي، وتوفير بنية تشريعية تسمح باستصدار التراخيص بسهولة ويسر، فضلا عن توفير أراض لانشاء مدن صناعية في مناطق مختلفة من البلاد، تستهدف احداث قفزة صناعية كبيرة، يشارك فيها الاستثمار الأجنبي أيضا سواء بشكل مستقل أوعبر شراكات محلية لتوطين الصناعة في البلاد ونقل المعلومات والخبرة الى الكويت.

واشار الروضان الى ان منطقة الخليج العربي تعتبر منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في مجال صناعات الألومنيوم، خاصة أنها والدول العربية تتمتع بثروات معدنية كبيرة.

مسيرة متطورة

من جانبه استعرض رئيس مجلس ادارة شركة الصناعات الكويتية القابضة محمد النقي تاريخ انشاء المؤتمر الذي كانت انطلاقته الأولى من الكويت، مبينا ان مؤتمر «عربال» نشأ في الاساس فكرة ولكن بفضل المؤازرة والدعم من جهات متعددة محلية وعربية وعالمية في مقدمتها الرعاية الكريمة السامية لسمو رئيس مجلس الوزراء وولي العهد انذاك المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح عليه رحمة الله لرعايته لمؤتمراتنا الثلاثة السابقة في دولة الكويت، مشيرا الى الدعم الذي تلقاه المؤتمر من كبار قادة دول الخليج العربية، مشيرا الى المؤازرة والدعم المتواصل لغرفة تجارة وصناعة الكويت التي استضافت المؤتمر الاول في مبناها، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي دعمت بدورها المؤتمر ماديا ومعنويا بالمشاركة في تقييم واختيار اوراق المؤتمر، كما كان لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو، دعم ومساندة للمؤتمر.

واشار النقي الى ان المؤتمر أسهم في تحقيق النمو في المنطقة العربية التي اصبحت ملتقى لرواد ولصانعي القرار في صناعات الألومنيوم علي الصعيد العالمي، لافتا الى أن انتاج المنطقة تضاعف من هذه الصناعة حتى قارب 10% من الانتاج العالمي.

وقال الامين العام السابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، ورئيس المركز الدبلوماسي عبدالله يعقوب بشارة، ان منطقة الخليج تزخر بالعديد من المقومات والامكانيات التي جعلتها ضمن منظومة الاستثمار في المنطقة والعالم، مبينا ان صناعة الألومنيوم تعد واحده من الصناعات التي تحتاج الي الطاقة والتي بدورها تتوفر في منطقة الخليج ما نسهم في القدرة علي تطوير وانتاج هذه الصناعة اقليميا. واضاف بشارة، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية ان السوق الخليجي يتمتع بقوة شرائية وتجارية واستثمارية تدعم بدورها تشجيع الشركات الخليجية لتضافر جهودها في تعزيز انتاج صادرات الألومنيوم ومشتقاتها كونها من الصناعات المستقبلية الواعدة، معربا عن امله في ان تستفيد الشركات العالمية من هذه الامكانات بعقد شراكة اقليمية تتوج استثمار المقومات الصناعية المتوفرة في المنطقة.

نمو في الإنتاج

من جانبه، قال الامين العام السابق لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، د. عبدالرحمن بن احمد الجعفري، ان المؤسسين لهذا المؤتمر اتفقوا منذ نحو خمسة وثلاثين عاما على ان يكون اداة من ادوات البناء التنموي الصناعي في الوطن العربي، وان يكون لمنطقتنا قسطا من الانتاج العالمي تتناسب مع قدراتها التنافسية والمالية وموقعها الاستراتيجي المميز.

واضاف ان منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حددت بعد الدراسة لهذه الصناعة ومستقبلها حددت ان يكون نصيب منطقتنا من الانتاج العالمي في حدود 10% بحلول عام 2000، لافتا الى ان الهدف لم يتحقق في ذلك الوقت ولكننا اليوم نقترب منه ولدينا الان 6 مصاهر بلغ انتاجها في عام 2017، منها 5.6 ملايين طن من الألومنيوم الاولي، ويمثل ذلك 8.8% من الانتاج العالمي الذي بلغ في العام نفسه 63.4 مليون طن.

