مال وأعمال

قال النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان ان الصناعة التحويلية والمتوسطة والثقيلة متوافرة في الكويت منذ الستينات الا ان التطور لهذه الصناعات والتوسع بها تاخر كثيراً لعدم تسليم اراضي الصناعية واللوجيستية للصناعيين والمستثمرين والشباب مبيناً أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان والقائمين على هيئة الصناعة يبذلون جهوداً للوصول الى توفير وتوزيع عدد كبير من القسائم الصناعية

واضاف الوزان في تصريح للصحافيين ان قرار توزيع القسائم يعكس الاولويات لتطوير الصناعات في الكويت وتنويع مصادر الدخل من جانب، ومن جانب اخر لتشجيع الشباب للانخراط في قطاع العمل الحر والصناعة احدى ركائزه، لافتاً الى ان تنمية الصناعات والمشاريع التجارية تساهم في التخفيف من بند المصروفات والأجور في الوظائف الحكومية ودفع الشباب الباحثين عن عمل الى القطاع الخاص. وقال الوزان إن القطاع الخاص لا يملك أراضي وبالتالي وجب على الدولة ان تتعاون فيما بينها لتوفير الاراضي للمواطنين والمستثمرين الاجانب ايضا، مبيناً ان هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تقدم العديد من الامتيازات لجذب المستثمرين ورؤوس الموال الأجنبية للكويت لتفعيل رؤية الكويت 2035 وكذلك تطوير الجزر وبما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي يتمتع بقدرات مالية واستثمارية وصناعية متنوعة

واشار الى برتوكولات تم توقيعها مع الصين للاستثمار في مشروعات الشمال وطريق الحرير ليتم تطبيق رؤية 2035 وما يتبعها من بناء مدن ومشاريع ومناطق تجارية وصناعية متمنياً الاسراع بصورة اكبر لتحقيق ودعم المشاريع حيث تسعى الدولة لتذليل المعوقات امام مطوري البنى التحتية والمشاريع الصناعية من اجل تفعيل متطلبات النمو الصناعي

وحول توفير مناطق تجارية حرة قال الوزان ان هناك طلباً كبيراً على الأراضي التخزينية والمناطق الحرة منوهاً ان التجار الكويتيين واصحاب الصناعات يحتاجون الى التوسع في تلك الأنشطة ما يتطلب ضرورة توفيرها لهم معرباً عن امله أن يتم توفير اراض للمناطق الحرة واللوجيستية والصناعية بأسرع وقت ممكن لأنها تأخرت لأكثر من 25 عاماً

