مال وأعمال

قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ان الاقتصاد الرقمي أحد اهم التطبيقات الحالية والاكثر استخداما في الشبكة العنكبوتية، الانترنت، مبينا انه اصبح احد اهم دعائم الاقتصاد العالمي، مؤكدا ان امام هذا النوع من الاسواق الناشئة في الكويت مستقبل كبير جدا. جاء ذلك خلال رعاية الروضان وحضوره افتتاح منتدى ريادة الاعمال والتحول الرقمي الذي نظمته شركة Ooredoo يوم امس، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ومدير عام ادارة الجرائم الالكترونية يوسف الحبيب وممثل وكيل وزارة الاعلام بدر المشعان والمدير العام لشركة Ooredoo الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني. وفي اشارة له نحو التحول الرقمي بين الروضان اننا امام جيل قادم جديد مؤكدا ترحيب القطاع الحكومي بدعم هذا الجيل من خلال ميكنة الخدمات المقدمة له، مشيرا الى العمل على اصدار قانونين من شأنهما المساهمة في تطوير ريادة الاعمال ودعم الشباب منها التمويل الجماعي الذي سيساعد الشباب خاصة اصحاب الشركات الناشئة متوقعا صدوره خلال دور الانعقاد الحالي، اضافة الى العمل على اصدار قانون الحضور والتصويت الالكتروني بالجمعيات العمومية للشركات.

واشار الروضان الى ان البلاد تتمتع بتاريخ حافل من الشركات الناشئة الناجحة التي تعمل في مجال التكنولوجيا والتي ازدهرت في الاسواق الاقليمية، والدولية، مبينا انهم في وزارة التجارة يعززون الاقتصاد الرقمي في جميع القطاعات من خلال ايجاد بيئة مناسبة لتفعيل الاعمال الالكترونية.

واشار الى ان هناك نماذج من الشركات الناشئة التي تم بيعها بملايين الدولارات، منها شركة طلبات، تم بيعها بأكثر من 150 مليون دولار في حين انها بدأت برأس مال 15 ألف دولار فقط، اضافة الى شركة كاريدج التي بيعت بصفقة مليونية من خلال استحواذ شركة «ديليفري هيرو» عليها، معرجا على شركة بوتيكات التي تم بيع جزء منها بأكثر من 70 مليون دولار وغيرها كـ جست كلين و4sale وغيرها من الشركات.

ولفت الروضان الى ان المستثمر في هذه الشركات لم يكن اجنبيا فقط، بل محليا ايضا، ما يدل على زيادة الثقة محليا بهذا القطاع الاقتصادي.

واكد ان الاستثمار في تقنيات قطاع التكنولوجيا، اصبح ملاذا للكثير من الشباب لايجاد فرصة حقيقية لاثبات الذات، وتحقيق الطموحات ومواجهة شبح البطالة، انطلاقا من فكرة خلاقة قادرة على تلبية متطلبات السوق، الامر الذي يجعل هذه الافكار تتحول الى شركات ناشئة تدر ارباحا واعدة.

وبين الروضان ان وزارة التجارة تعمل على تهيئة الاطار القانوني والتنظيمي الآمن بما يسهم في تعزيز مقدرة قطاعات الاعمال التنافسية وزيادة فرص نفاذ صادرات الكويت لاسواق العالم الخارجي.

ولفت الى ان تسهيل وزارة التجارة للمعاملات واصدار الرخص التجارية الكترونيا وتنوعت بالانشطة التجارية في فترة وجيزة ما اسهم في تشجيع الدخول الى السوق وريادة الاعمال لكثير من الشباب، اضافة الى اطلاق حزمة من الخدمات الالكترونية شملت تأسيس وترخيص الشركات وخدمات تعديلات الشركات واستعلام السجل التجاري والمؤسسات والتراخيص الفردية وتجنيب المواطنين قدر المستطاع عناء المراجعات والاجراءات الورقية. واعلن الروضان عن طرح نماذج الكترونية لتراخيص المحلات التجارية مع بداية العام المقبل 2019، اضافة الى العمل على استحداث قانون للتجارة الالكترونية تزامنا مع التطورات الاخيرة.

وافاد الروضان بان عدد الطلبات التي تم تقديمها من يناير 2018 الى يوم امس، بلغت 24.809 طلب، وتم تأسيس 14.588 شركة وتم اصدار 10.255 رخصة فاعلة. واشار انه من اطلاق التراخيص الحرة متناهية الصغر بلغ عدد تأسيس الشركات الناشئة التي تمارس نشاط التصميم والبرمجة عدد 61 طلب تأسيس وعدد 43 طلب ترخيص. من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني إن ريادة الأعمال والتحول الرقمي» هو ما تطمح اليه Ooredoo لتغيير عالمكم الى عالم رقمي متكامل يمنح المزايا المطلوبة للانتقال من الفكرة الى مرحلة التنفيذ ومنها الى المرحلة الأهم وهي جني الارباح.

وبين آل ثاني أنه في عالمنا الذي يتسم بالسرعة،هنالك منصة رقمية تجتمع فيها المعلومات الرقمية والموارد المادية بطرق جديدة لخلق قيمة وزيادة العائدات، مضيفا ان Ooredoo تفخر بتقديم حلول ذكية لكل ما يتعلق بطرق الاتصالات في عملك، مشيرا الى ان الرؤية هي الاستمرار في اثراء الحياة الرقمية للمجتمع في الكويت. واكد آل ثاني بالقول: وإننا نؤكد على دعمنا لرؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للكويت الجديدة 2035 «تطوير وتحديث البنية التحتية الوطنية لتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين». واشار الى ان رؤية الشركة تتمثل في تمكين قطاع الشركات من تحقيق النجاح من خلال منح الفرص دون قيود مضيفا ان Ooredoo مازالت على عهدها في دعم قطاع الشركات بمختلف أحجامها وذلك لتحقيق المزيد من خلال التواصل الدائم والآمن معا. واكد آل ثاني: اننا في Ooredoo الكويت نقدم الدعم لشرائح مختلفة في قطاع الشركات في الكويت ومنها القطاع الحكومي والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ونسعى دوما لتقديم أفضل حلول الأعمال على الاطلاق، مؤكدا الاستمرار في قيادة التحول الرقمي في البلاد وتقديم أفضل الحلول الموثوقة والمبتكرة للشركات في الكويت.

