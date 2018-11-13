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أبوظبي - «كونا»: قال محافظ الكويت لدى «أوبك» ومدير البحوث التسويقية في مؤسسة البترول الكويتية هيثم الغيص «ان المرحلة المقبلة قد تتطلب خفض الانتاج النفطي للمحافظة على توازن أسواق النفط».

واضاف الغيص قي تصريح لـ «كونا» خلال الاجتماع الـ 11 للجنة الوزارية لمتابعة خفض الانتاج للدول الاعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول «اوبك» والدول المشاركة من خارجها والذي عقد في ابوظبي ان «الاجتماع بحث مقترحاً بتعديل جديد حول تخفيض الانتاج نوعا ما خلال العام المقبل ولكن دون تحديد أي كميات او آلية معينة حتى الآن».

وأوضح ان المجتمعين بحثوا التقارير والدارسات الواردة في التقرير الشهري للجنة الفنية المسؤولة على متابعة وتنفيذ اتفاقية خفض الانتاج، لافتا الى ان التقارير اظهرت التزام الدول المشاركة بنسبة 104 في المئة خلال اكتوبر الماضي.

وذكر ان المجتمعين كلفوا اللجنة الفنية بعمل مزيد من الدراسات والتحاليل وتقييم البيانات والأرقام لعرض هذا المقترح في مؤتمر «أوبك» الذي سيعقد في الخامس من ديسمبر المقبل في فيينا لاعتماد القرار النهائي بشأنه.

وبين المسؤول الكويتي ان اللجنة الوزارية استعرضت تطورات الساحة الدولية لسوق النفط والفرص المتاحة والتوقعات في عام 2019 وراجعت حجم امدادات النفط والطلب العالمي مؤكدا حرص الدول الاعضاء على احداث التوازن في السوق النفطية بما يخدم الدول المنتجة والمستهلكة ويعزز نمو الاقتصاد العالمي.

وترأست السعودية اللجنة الوزارية التي تضم في عضويتها الكويت والجزائر وفنزويلا اضافة الى نائبة اللجنة روسيا كما شاركت الامارات في الاجتماع بصفتها المستضيفة وعمان (من خارج اوبك). وتأتي استضافة الامارات للاجتماع بناء على طلب اللجنة الوزارية خلال اجتماعها الماضي في الجزائر وعلى هامش مؤتمر ومعرض ابوظبي الدولي للبترول «أديبك 2018» الذي تنطلق فعالياته غدا في مركز ابوظبي الوطني للمعارض.

