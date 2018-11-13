مال وأعمال

سنغافورة - «أ. ف. ب»: سجلت أسعار النفط تراجعا في آسيا غداة إعلان السعودية عن خفض في إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميا بسبب مخاوف من فائض في العرض.

وخسر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام، تسليم ديسمبر 70 سنتا ليبلغ سعره 60,89 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل نفط برنت المرجع الأوروبي تسليم يناير، فقد تراجع 1,13 دولار إلى 71,31 دولارا.

وقال ستيفن إينيس المحلل لدى مجموعة «أواندا» المالية إن السعودية «استبقت الأمور بإعلانها عن خفض في الإنتاج يبلغ 0,5 مليون برميل يوميا في ديسمبر».

وكانت أسعار النفط خسرت خمس قيمتها خلال شهر واحد بعدما ارتفعت في بداية أكتوبر إلى أعلى مستويات لها منذ أربع سنوات.

ونجم انخفاض الأسعار عن عوامل عدة من بينها تراجع الطلب وارتفاع الانتاج.

وكان كبار منتجي النفط أكدوا في بيان مشترك الأحد أن العرض العالمي للخام سيتجاوز الطلب العام المقبل، داعين إلى تبنّي «استراتيجيّات جديدة» تستند إلى تعديلات في الإنتاج.

