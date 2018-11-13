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أبوظبي - «كونا»: وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» اتفاقية مع شركة (توتال) الفرنسية تاخذ بموجبها الشركة الفرنسية حصة 40 في المئة في امتياز حوض غاز بمنطقة الرويس الامارتية.

وقالت «ادنوك» في بيان اوردته «وام» انها ستحتفظ بحصة 60 في المئة من هذا الامتياز الاستراتيجي الذي يعد خطوة مهمة نحو إنتاج مليار قدم مكعبة يوميا من موارد الغاز غير التقليدية قبل عام 2030.واضاف البيان ان الامتياز يتضمن مرحلة استكشاف وتقييم تستمر من ست الى سبع سنوات تتبعها مرحلة انتاج مدة 40 عاما.

واوضح ان الشراكة القائمة بين «أدنوك» و«توتال» تشمل استكشاف وتطوير وانتاج النفط والغاز من الحقول البحرية والبرية

وكذلك التكرير والمعالجة والشحن.وتأتي الاتفاقية عقب اعتماد المجلس الاعلى للبترول استراتيجية «أدنوك» الجديدة الشاملة للغاز بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للامارات من الغاز مع امكانية التصدير في المستقبل.

وكانت «أدنوك» أبرمت في مارس الماضي اتفاقية امتياز مع «توتال» حصلت بموجبها الشركة الفرنسية على نسبة 20 في المئة

في حقل «أم الشيف ونصر» وخمسة في المئة في حقل «زاكوم السفلي» البحريين.

