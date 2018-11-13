مال وأعمال

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن «أوبك» وحلفاءها متفقون على أن التحليل الفني يُظهر الحاجة إلى تحقيق التوازن في السوق عن طريق خفض المعروض النفطي العام القادم بنحو مليون برميل يوميا مقارنة مع مستويات أكتوبر.

وقال في مناسبة للصناعة في أبوظبي إن الطلب من عملاء السعودية في ديسمبر سينخفض أكثر من نصف مليون برميل يوميا مقارنة مع نوفمبر وإن ثمة توافقا على عدم السماح بزيادة المخزونات.

ونقل موقع «العربية نت» عنه القول: «طلب عملائنا في ديسمبر تراجع أكثر من نصف مليون برميل يوميا مقارنة مع نوفمبر»، لافتا إلى وجود توافق على الحاجة لبذل كل ما يلزم من أجل تحقيق التوازن في السوق.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مصادر مطلعة أن أهم مركز أبحاث تموله الحكومة السعودية يدرس التأثيرات المحتملة على أسواق النفط لتفكك منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك».

وقال الفالح إن مركز الأبحاث كان يسعى فحسب للتفكير خارج الصندوق وتحليل جميع التصورات وإن القيادة السعودية لا تفكر في إلغاء أوبك على الإطلاق

وارتفعت أسعار النفط بنحو 2 في المئة بعد أن أعلنت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، عن خفض إمدادات شهر ديسمبر، وهو ما ينظر إليه على أنه إجراء لوقف تراجع السوق الذي شهد هبوطا بنسبة 20 في المئة منذ أوائل أكتوبر. وأعلن الفالح أن بلاده تعتزم خفض إمداداتها من النفط للأسواق العالمية 500 ألف برميل يوميا في ديسمبر وذلك في الوقت الذي تواجه فيه أوبك آفاقا غامضة في محاولاتها لإقناع المنتجين الآخرين بالموافقة على خفض منسق للإنتاج. وقال الفالح للصحافيين إن مخصصات شركة أرامكو السعودية من النفط الخام لزبائنها ستتراجع 500 ألف برميل يوميا في ديسمبر بالمقارنة مع نوفمبر بسبب الانخفاض الموسمي في الطلب، ويعني ذلك خفضا في إمدادات النفط العالمية بنحو 0.5 في المئة.

