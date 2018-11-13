مال وأعمال

أعلنت وزارة النفط عن مشاركها في معرض الكويت الدولي للكتاب بنسخته الـ (43) للسنة الثالثة على التوالي وذلك سعيا منها لنشر الثقافة البترولية وتعزيز مسؤوليتها المجتمعية .

ويذكر ان معرض الكويت الدولي للكتاب (43) ستنطلق فعالياته بالفترة من 14 24 نوفمبر الحالي بارض المعارض الدولية بمشرف تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وبحضور وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب السيد محمد ناصر الجبري .

وفي ذات السياق قال وكيل وزارة النفط بالوكالة الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح ان الوزارة تحرص على المشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب سنويا وذلك لأهميته على المستوى الدولي وكونه يعد فرصة لاطلاع زوار المعرض بجميع فئاتهم العمرية على أهمية الصناعة النفطية في إرساء دعائم الاقتصاد الكويتي والتنمية المستدامة ودور الوزارة بغرس روح المسؤولية المجتمعية ونشر الثقافة البترولية من خلال ما تعرضه من مطبوعات وكتب الى جانب المحاضرات التنويرية .

وأضاف الشيخ طلال في بيان صحافي ان الوزارة ستطرح اصدارين جديدين لزوار المعرض بدورته (43) واللذان يحملان عناوين «أرض الذهب» و«لون مع مستر برفسور» ما يعكس دور الوزارة الحيوي في نشر الثقافة البترولية لمختلف فئات المجتمع ولجميع القطاعات . ومن جانبها، ذكرت مراقب العلاقات العامة ومراقب الاعلام البترولي بالإنابة ومسؤولة مشروع الثقافة البترولية الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح ان المشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب يسهم في ترسيخ مبادئ القراءة لدى مختلف شرائح المجتمع العمرية مؤكدة على دور الوزارة في نشر الثقافة البترولية لاسيما من خلال مساهماتها الدورية بعقد الندوات الخاصة للباحثين المتخصصين ومسؤولي الشركات والمؤسسات الكويتية بجميع مستوياتهم لإبراز الأهمية الحيوية في نشر مشروع التوعية الهادف للوزارة . واستدركت ان الاصدارين الجديدين لوزارة النفط «أرض الذهب» و«لون مع مستر برفيسور» يمثلان سعي الوزارة الدائم والدؤوب على التواصل مع جميع أطياف المجتمع الكويتي ونشر الثقافة البترولية ما يعكس دورها الاجتماعي والثقافي والتنويري بالصناعة النفطية والطاقة المتجددة ومما يعكس أيضا حرص الوزارة على المشاركة بإصدرات جديدة في المعرض لما له من أهمية على المستوى الدولي وكونه يعد تظاهرة ثقافية سنوية يلتقي في رحابه الطامحون الى نعمة المعرفة . وأضافت ان جناح الوزارة سيشهد تنظيم العديد من الفعاليات والمحاضرات التنويرية بالصناعة النفطية والطاقة المتجددة ما يعكس الأهمية الحيوية لمشروع الثقافة البترولية الهادف للوزارة .

