loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«هواوي» أطلقت سلسلة «يوم للمُطوّرين» الأولى


طرحت شركة هواوي لأول مرة خارج الصين سلسلة حلقات العمل الخاصة بها بعنوان «يوم هواوي للمُطوّرين» التي تجمع بين أفضل مطوري الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتشكيل تحالف هواوي للمطورين في المنطقة. عُقدت الجلسة الافتتاحية في دبي بتاريخ 8 نوفمبر، حيث اجتمعت أكثر من 100 شركة مستقلة تعمل في مجال التطوير والتصميم. قال جستن تشين، المدير العام لقسم خدمات السحابة في مجموعة هواوي لأعمال المستهلك: «نستمر في هواوي بتقديم تقنيات رائعة وتحقيق معايير صناعية جديدة من خلال التركيز على ابتكار المنتجات وتجاوز توقعات العملاء.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

آخر الأخبار الخاصة

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة