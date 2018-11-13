مال وأعمال

طرحت شركة هواوي لأول مرة خارج الصين سلسلة حلقات العمل الخاصة بها بعنوان «يوم هواوي للمُطوّرين» التي تجمع بين أفضل مطوري الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتشكيل تحالف هواوي للمطورين في المنطقة. عُقدت الجلسة الافتتاحية في دبي بتاريخ 8 نوفمبر، حيث اجتمعت أكثر من 100 شركة مستقلة تعمل في مجال التطوير والتصميم. قال جستن تشين، المدير العام لقسم خدمات السحابة في مجموعة هواوي لأعمال المستهلك: «نستمر في هواوي بتقديم تقنيات رائعة وتحقيق معايير صناعية جديدة من خلال التركيز على ابتكار المنتجات وتجاوز توقعات العملاء.

