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إضراب في الخطوط الجوية الجزائرية


الجزائر - «كونا»: دخل تقنيو ومهندسو الصيانة في شركة الخطوط الجوية الجزائرية في اضراب مفاجئ في مطار هواري بومدين الدولي في العاصمة الجزائر مطالبين برفع أجورهم وتحسين ظروف العمل. وذكرت وسائل اعلام محلية ان المضربين اصدروا بيانا طالبوا فيه بمراجعة سلم الأجور «ونددوا بالسياسة المنتهجة من طرف الشركة فيما يخص الترقيات» التي وصفوها بـ «المجحفة» في حقهم. وهدد المضربون بتصعيد الاحتجاجات لتطال مطارات أخرى في حالة استمرار مسؤولي شركة الخطوط الجوية الجزائرية في تجاهل حركتهم الاحتجاجية ومطالبهم المهنية والاجتماعية.


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